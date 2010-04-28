Home Federazione Italiana Rugby Finale femminile a Mirano

Finale femminile a Mirano

di Redazione 28/04/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Sarà il comunale di Mirano (Venezia) ad ospitare la finale per il Titolo di squadra Campione d’Italia di Serie A Femminile tra le campionesse uscenti della Benetton Treviso ed il Sitam Riviera del Brenta, vice campionesse in carica, in programma domenica 2 maggio (calcio d’inizio ore 18.00). L’impianto di Via Matteotti, con i suoi 800 posti a sedere, non è nuovo ad eventi di livello. Nel 2001 ospitò l’incontro della Nazionale “A” contro le Fiji e nel 2008 il match dei Campionati FIRA U18, Russia – Georgia. Il prossimo 5 giugno vi si disputerà, al termine del “Torneo Seven La Colonna”, il match fra l’Italia “A” ed una selezione veneta, “warm up game” per gli Azzurri in vista dell’IRB Nations Cup di Bucarest. Mirano che nell’1986 ha tenuto a battesimo una delle prime formazioni femminili italiane, quella che ha dato origine in seguito all’attuale Riviera del Brenta, torna alla ribalta del movimento in rosa ospitando il 26esimo incontro di Finale di Serie A Femminile (il primo titolo fu’ assegnato nel 1985), ottava sfida tra le Red Panthers Trevigiane e la formazione di Mira (tre delle quali ad appannaggio del Riviera). Per la sfida scudetto il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha scelto di affidare la direzione di gara al ferrarese Filippo Bertelli, assistito da Federica Guerzoni (Ferrara) e Barbara Guastini (Prato). FINALE SERIE A FEMMINILE Mirano, Campo Comunale di Via G. Matteotti, ore 18.00 BENETTON TREVISO – SITAM RIVIERA DEL BRENTA, arb. Filippo Bertelli (Ferrara) G.d.l. Federica Guerzoni (Ferrara) e Barbara Guastini (Prato) Quarto Uomo: Carlo Guerrieri (Treviso)

Condividi Facebook Twitter Whatsapp