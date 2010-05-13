Finale super 10: accredito stampa
di Redazione
13/05/2010
L’Ufficio stampa della FIR, nel comunicare l’apertura del processo di accreditamento stampa per la Finale del Campionato d’Eccellenza Super 10, in programma a Padova sabato 29 maggio alle ore 18.00, coglie l’occasione per fornire alcune utili informazioni. DEAD LINE Il modulo di accredito stampa, debitamente compilato in ogni sua parte, dovrà pervenire all’ufficio stampa FIR (agli indirizzi indicati nel modulo) entro e non oltre il 25 maggio 2010. Richieste pervenute oltre i termini fissati non verranno prese in considerazione. RITIRO ACCREDITO STAMPA Per il ritiro dell’accredito sarà necessario presentarsi con documento di identità e la tessera professionale. Le modalità circa il ritiro del pass stampa verranno comunicate via e-mail e pubblicate nella sezione “Sala Stampa” di www.federugby.it TV NON PROPRIETARIE DEI DIRITTI Alle emittenti non proprietarie dei diritti TV non sarà consentito effettuare riprese durante le fasi di gioco. Agli operatori TV non sarà consentito l’accesso alle tribune dello stadio (né alla Tribuna Stampa), pertanto durante le fasi di gioco il personale tecnico dovrà sostare all’intero della sala stampa. Le emittenti non proprietarie dei diritti TV potranno effettuare riprese in occasione delle conferenze stampa post match e nella zona mista. FOTOGRAFI Il briefing per la distribuzione delle pettorine (indispensabili per l’acceso al campo di gioco) si terrà 45 minuti prima del calcio d’inizio nella Sala Stampa, all’interno dello stadio. Si raccomanda la massima puntualità. I fotografi accreditati avranno accesso al campo di gioco, alla sala fotografi e alla sala conferenze stampa post-match e non alla Tribuna Stampa. Il modulo di accredito stampa è disponibile nell’area "Sala Stampa" di www.federugby.it. Rimango a disposizione per ogni eventuale chiarimento o necessità. Buon lavoro a tutti,
Parisse ritorna
L'Aquila sconfitta con onore, contro la prima in classifica.
