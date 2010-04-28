Loading...

Finale Super 10: sede in definizione

28/04/2010

La Federazione Italiana Rugby, preso atto di una serie di problematiche relative all’impianto dell’Arena Civica di Milano, ha riscontrato suo malgrado la necessità di riprogrammare in altra sede la finale del Campionato Italiano d’Eccellenza Super 10 in calendario il prossimo 29 maggio. La decisione è stata assunta in accordo con il Comune di Milano e la società Amatori Milano, firmatari del protocollo per l’organizzazione della finale. La nuova sede della finale-scudetto verrà ufficializzata da FIR nei prossimi giorni.
