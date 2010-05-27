Loading...

Finale Super 10: Stadio Plebiscito

27/05/2010

La Federazione Italiana Rugby e il Comitato Organizzatore, al fine di evitare disagi e garantire il corretto afflusso del pubblico allo Stadio Plebiscito di Padova in occasione della Finale del Campionato Italiano Super 10 in programma sabato 29 maggio alle ore 18.00 precisano quanto segue: -       le autovetture private provenienti dai caselli autostradali di Padova Est, Padova Sud e Padova Ovest saranno indirizzate ai parcheggi di scambio presso i capolinea nord e sud della linea tram e presso il parcheggio dello Stadio Euganeo. La linea tram opererà normalmente, mentre dalle ore 16.00 sono previste navette gratuite dal parcheggio dello Stadio Euganeo verso lo Stadio Plebiscito. Si specifica che alle autovetture private non verrà consentito in alcun modo l’accesso ai parcheggi dello Stadio Plebiscito. -       i pullman organizzati potranno scaricare i passeggeri presso lo Stadio Plebiscito e saranno poi re-indirizzati presso i parcheggi adibiti nei pressi dell’impianto.
