Finali rugby Super 10 in TV

10/05/2010

La Federazione Italiana Rugby comunica che è stata definita con Rai Sport la copertura televisiva del Campionato Italiano d’Eccellenza Super 10 per il doppio turno di semifinale. Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 16.00. Questa la programmazione televisiva dei prossimi appuntamenti del massimo campionato nazionale:
sabato 15 maggio – semifinale andata – ore 16.00 ore 23.00 differita RaiSportPiù/diretta web www.raisport.rai.it PETRARCA PADOVA v BENETTON TREVISO
domenica 16 maggio – semifinale andata – ore 16.00 ore 20.30 differita RaiSportPiù/diretta web www.raisport.rai.it MPS VIADANA v FEMI-CZ ROVIGO
sabato 22 maggio – semifinale ritorno – ore 16.00 ore 20.30 differita RaiSportPiù/diretta web www.raisport.rai.it BENETTON TREVISO v PETRARCA PADOVA
domenica 23 maggio – semifinale ritorno – ore 16.00 ore 20.30 differita RaiSportPiù/diretta web www.raisport.rai.it FEMI-CZ ROVIGO v MPS VIADANA
