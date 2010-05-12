Finali U16 e U18
di Redazione
12/05/2010
Di seguito le designazioni arbitrali relative alle gare del quarto turno della fase nazionale “Mario Lodigiani” Under 18 ed Under 16 in calendario domenica 16 maggio. CAMPIONATO U18 – FASE NAZIONALE “MARIO LODIGIANI” IV° TURNO – 16.05.2010 – ore 12.30 Girone 1 Ruggers Tarvisium - Cammi Calvisano, arb. Vivarini (Padova) MPS Viadana - - Am. San Donà, arb. Liperini (Livorno) Classifica: Ruggers Tarvisium punti 12; Amatori San Donà punti 10; Mps Viadana punti 4; Rugby Calvisano punti 2. Girone 2 Rugby Academy - Almaviva Capitolina, arb. Blessano (Treviso) – ore 11.30 Pol. L’Aquila - PlusValore Gran Parma, arb. De Martino (Napoli) Classifica: Pol. L’Aquila e Almaviva Capitolina punti 7; PlusValore Gran Parma Rugby punti 6; Academy Noceto punti 4. *Academy Rugby Noceto 4 (quattro) punti di penalizzazione. CAMPIONATO U16 – FASE NAZIONALE “MARIO LODIGIANI” IV° TURNO – 16.05.2010 – ore 12.30 Girone 1 Valsugana Padova - Genova Rugby, arb. Bertelli (Brescia)- ore 16.00 MPS Viadana - Benetton Treviso, arb. Dordolo (Udine) Classifica: Benetton Treviso punti 12; Valsugana punti1; Mps Viadana punti 4; Genova Rugby punti 0. Girone 2 PlusValore Gran Parma - Rugby Perugia, arb.Russo (Milano) – ore 13.30 *Rugby Roma - Pol. Lazio Jr., arb. Mancini (Frascati, RM) *si gioca al campo Antonio Nori, Largo Serafino Cevasco, Roma alle ore 11.00 Classifica: Lazio Rugby Junior punti 11; PlusValore Gran Parma 10; Roma Rugby 4; Rugby Perugia 1
