Home Federazione Italiana Rugby Finali under 18 e under 16

Finali under 18 e under 16

di Redazione 21/04/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Terminata domenica scorsa la fase a carattere interregionale del Campionato Under 18 “Elite”, le squadre classificate ai primi due posti di ciascuno dei quattro gironi daranno vita a partire da domenica 25 aprile alla fase nazionale “Mario Lodigiani” inserite in due pool da quattro squadre. Questa fase, da disputarsi con gare di andata e ritorno, si articolerà su sei giornate, l’ultima il 30 maggio. Le prime classificate di ciascun girone si affronteranno il 6 giugno, in campo neutro, per l’assegnazione del Trofeo Under 18. Hanno conquistato l’accesso alla fase nazionale: Rugby Calvisano, Ruggers Tarvisium, Am. San Donà e MPS Viadana inserite nel Girone 1; Almaviva Capitolina, Rugby Academy, PlusValore Gran Parma e Pol L’Aquila inserite nel Girone 2. Stessa formula e stesse date previste per la fase nazionale del Campionato Under 16 “Elite” per il quale si sono classificate Genova Rugby, Valsugana Padova, Benetton Treviso, MPS Viadana (Girone 1), Rugby Perugia, PlusValore Gran Parma, Pol. Lazio Jr. e Rugby Roma (Girone 2). Di seguito gli arbitri della prima giornata della seconda fase dei due campionati: CAMPIONATO U18 – FASE NAZIONALE MARIO LODIGIANI I° TURNO – 25.04.2010 – ore 12.30 Girone 1 Rugby Calvisano – Ruggers Tarvisium, arb. Sandri (Trieste) Am. San Donà – MPS Viadana, arb. Grandi (Ravenna) Girone 2 Almaviva Capitolina – Rugby Academy, arb. Tarlini (Firenze) PlusValore Gran Parma – Pol. L’Aquila, arb. Spadoni (Padova) CAMPIONATO U16 – FASE NAZIONALE MARIO LODIGIANI I° TURNO – 25.04.2010 – ore 12.30 Girone 1 Genova Rugby – Valsugana Padova, arb. Muscio (Prato) – ore 11.00 Benetton Treviso – MPS Viadana, arb. Toselli (Bologna) Girone 2 Rugby Perugia - PlusValore Gran Parma, arb. Meconi (Roma) Pol. Lazio Jr. – Rugby Roma, arb. Salvi (L’Aquila)

Condividi Facebook Twitter Whatsapp