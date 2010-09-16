FIR COINVOLGE GLI APPASSIONATI NELL&acirc;

CARIPARMA TEST MATCH, LA CARICA DEI SEICENTO

FIR COINVOLGE GLI APPASSIONATI NELLâORGANIZZAZIONE EVENTI

Roma â Seicento volontari per organizzare i Cariparma Test Match 2010.

La Federazione Italiana Rugby apre le porte agli appassionati di tutte le etÃ e lancia il primo programma-volontari della propria storia in vista delle tre sfide autunnali contro Argentina, Australia ed Isole Fiji.

Per i Cariparma Test Match di Verona (13 novembre), Firenze (20 novembre) e Modena (27 novembre) la FIR ha inaugurato questo pomeriggio, sul proprio sito www.federugby.it ( undefined/ ), la campagna di reclutamento dei volontari che supporteranno il comitato organizzatore ed accoglieranno il pubblico sugli spalti del Bentegodi, del Franchi e del Braglia.

Da oggi, dalla home page di Federugby.it o tramite la pagina Facebook (www.facebook.com/federugby ( http://www.facebook.com/federugby )) Ã¨ possibile accedere al modulo online tramite il quale inoltrare richiesta di inserimento nel programma-volontari per le partite di novembre, specificando, unitamente ai dati anagrafici, per quale area operativa si fa richiesta di inserimento, eventuali conoscenze linguistiche ed altri dati necessari per il processo di selezione.

Per ogni partita, FIR identificherÃ duecento nominativi da destinare ai vari settori dellâorganizzazione dei Cariparma Test Match e, attraverso un corso di formazione, fornirÃ loro il know-how necessario ad affrontare al meglio lâavventura di volontario.

âSiamo entusiasti del nostro programma volontari e riponiamo grande fiducia nei nostri appassionati. Nessuno sport â ha dichiarato il Presidente della FIR Giancarlo Dondi - esalta lo spirito di gruppo ed il lavoro di squadra come il rugby. Si tratta degli stessi valori che sono alla base di un programma-volontari di successo. Penso che i volontari ci aiuteranno in maniera determinante a raggiungere il pieno successo organizzativo nei Cariparma Test Match, contribuendo a rendere ancor piÃ¹ positiva lâimmagine del nostro movimentoâ.

