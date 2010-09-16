Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

FIR COINVOLGE GLI APPASSIONATI NELL&acirc;

Redazione Avatar

di Redazione

16/09/2010

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

CARIPARMA TEST MATCH, LA CARICA DEI SEICENTO

FIR COINVOLGE GLI APPASSIONATI NELLâORGANIZZAZIONE EVENTI

Roma â Seicento volontari per organizzare i Cariparma Test Match 2010. 

La Federazione Italiana Rugby apre le porte agli appassionati di tutte le etÃ  e lancia il primo programma-volontari della propria storia in vista delle tre sfide autunnali contro Argentina, Australia ed Isole Fiji.

Per i Cariparma Test Match di Verona (13 novembre), Firenze (20 novembre) e Modena (27 novembre) la FIR ha inaugurato questo pomeriggio, sul proprio sito www.federugby.it ( undefined/ ), la campagna di reclutamento dei volontari che supporteranno il comitato organizzatore ed accoglieranno il pubblico sugli spalti del Bentegodi, del Franchi e del Braglia.

Da oggi, dalla home page di Federugby.it o tramite la pagina Facebook (www.facebook.com/federugby ( http://www.facebook.com/federugby )) Ã¨ possibile accedere al modulo online tramite il quale inoltrare richiesta di inserimento nel programma-volontari per le partite di novembre, specificando, unitamente ai dati anagrafici, per quale area operativa si fa richiesta di inserimento, eventuali conoscenze linguistiche ed altri dati necessari per il processo di selezione. 

Per ogni partita, FIR identificherÃ  duecento nominativi da destinare ai vari settori dellâorganizzazione dei Cariparma Test Match e, attraverso un corso di formazione, fornirÃ  loro il know-how necessario ad affrontare al meglio lâavventura di volontario.

âSiamo entusiasti del nostro programma volontari e riponiamo grande fiducia nei nostri appassionati. Nessuno sport â ha dichiarato il Presidente della FIR Giancarlo Dondi - esalta lo spirito di gruppo ed il lavoro di squadra come il rugby. Si tratta degli stessi valori che sono alla base di un programma-volontari di successo. Penso che i volontari ci aiuteranno in maniera determinante a raggiungere il pieno successo organizzativo nei Cariparma Test Match, contribuendo a rendere ancor piÃ¹ positiva lâimmagine del nostro movimentoâ.

  

Andrea Cimbrico Media Manager

Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma

tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] @ [email protected] Skype: Andrea Cimbrico MSN: [email protected] Web: www.federugby.it Facebook: facebook.com/acimbrico

Important Notice This mail and any file attached is confidential and/or privileged. If you are not the intendend recipient any use, dissemination, forwarding or copying of this message is strictly prohibited. In this case, please immediately notify the sender and delete the message and all files attached.

Cambia la tua sottoscrizione ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_acajoom&Itemid=999&act=change&subscriber=3089&cle=c49c6d11264d2668d7d922ea56625ce8&listid=1 ) Cancellati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_acajoom&Itemid=999&act=unsubscribe&subscriber=3089&cle=c49c6d11264d2668d7d922ea56625ce8&listid=1 )

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

MALLETT CONVOCA RODWELL

Articolo Successivo

CARIPARMA TEST MATCH 2010 A NOVEMBRE IN DIRETTA SU LA7

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

29/01/2022

PROMOZIONE

PROMOZIONE

05/06/2013

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

14/02/2012