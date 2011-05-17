Home Senza categoria FIR E CARIPARMA, SI RINNOVA L'ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE

FIR E CARIPARMA, SI RINNOVA L'ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE

di Redazione 17/05/2011

[gallery] IR E CARIPARMA, SI RINNOVA L'ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE Cariparma Crédit Agricole e la Federazione Italiana Rugby sono liete di annunciare il rinnovo del contratto di sponsorizzazione che lega dal 2007 l’istituto bancario alla maglia della Squadra Nazionale. Cariparma Crédit Agricole e la FIR hanno sottoscritto un nuovo accordo triennale, con scadenza fissata al 31 dicembre del 2014 ed opzione per un ulteriore rinnovo annuale che estenderebbe la durata della sponsorship sino alla Rugby World Cup “Inghilterra 2015”. Ad ufficializzare l’accordo sono stati questa mattina, presso il Ridotto del Teatro Regio di Parma, il Presidente di Cariparma Ariberto Fassati ed il Presidente della Federazione Italiana Rugby Giancarlo Dondi. “Siamo convinti che i risultati si raggiungano solo nel medio-lungo periodo - ha dichiarato Ariberto Fassati, presidente di Cariparma Crédit Agricole - Cariparma sta crescendo, la Nazionale di Rugby anche. Per i prossimi anni saremo ancora insieme e il primo impegno che ci attende sono i Mondiali in Nuova Zelanda. Il nostro nuovo obiettivo sarà quello di portare i Cariparma Test Match in tutta Italia”. Il presidente della Fir, Giancarlo Dondi, ha dichiarato: “Sono particolarmente felice ed entusiasta di poter dare il benvenuto agli atleti ed allo staff tecnico della Squadra Nazionale, che proprio da Parma iniziano un lungo, ideale percorso verso la Rugby World Cup del prossimo settembre in Nuova Zelanda. Parma è la mia città, ed è la città del nostro main sponsor, Cariparma Crédit Agricole, il cui logo la Nazionale porta sul petto ormai da quattro anni. Abbiamo vissuto tanti splendidi momenti insieme, a cominciare dalle due vittorie nel 6 Nazioni del 2007 sino ad arrivare al successo sul Trofeo Garibaldi del 12 marzo scorso contro la Francia, ed il nostro è un rapporto stretto, che si basa su una comunione di valori importante. Cariparma è una banca in forte crescita nel nostro Paese, il rugby in Italia è uno sport in costante sviluppo da quindici anni a questa parte: non potevamo non incontrarci e sono felice che il nostro cammino comune prosegua sino al 2015”.

