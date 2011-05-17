Home Senza categoria FIR E CARIPARMA, SI RINNOVA L'ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE

FIR E CARIPARMA, SI RINNOVA L'ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE

di Redazione 17/05/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

[gallery] Cariparma Crédit Agricole e la Federazione Italiana Rugby sono liete di annunciare il rinnovo del contratto di sponsorizzazione che lega dal 2007 l’istituto bancario alla maglia della Squadra Nazionale. Cariparma Crédit Agricole e la FIR hanno sottoscritto un nuovo accordo triennale, con scadenza fissata al 31 dicembre del 2014 ed opzione per un ulteriore rinnovo annuale che estenderebbe la durata della sponsorship sino alla Rugby World Cup “Inghilterra 2015”. Ad ufficializzare l’accordo sono stati questa mattina, presso il Ridotto del Teatro Regio di Parma, il Presidente di Cariparma Ariberto Fassati ed il Presidente della Federazione Italiana Rugby Giancarlo Dondi.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp