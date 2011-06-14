FIR E CSI PRESENTANO A PADOVA IL NUOVO PATTO ASSOCIATIVO
di Redazione
14/06/2011
[gallery] IL RUGBY FA META IN ORATORIO Domani presentazione ufficiale del “Patto Associativo” per lo sviluppo della disciplina del rugby in oratorio e nelle parrocchie Si svolgerà domani a Padova alle ore 11.00, presso il Collegio Sacro – Piazza Duomo 12, la conferenza stampa di presentazione del “Patto Associativo per lo sviluppo della disciplina del rugby in oratorio e nelle parrocchie”. Il Patto Associativo, che sarà presentato in occasione dei Mondiali Juniores di Rugby, nasce dalla volontà del Centro Sportivo Italiano e della Federazione Italiana Rugby, di promuovere un progetto di vita e di sport dal titolo emblematico: “Rugby negli oratori”. La convenzione prevede, tra le altre iniziative, l’organizzazione in diverse città italiane di manifestazioni sportive rugbistiche a cui prenderanno parte squadre oratoriali e la creazione di corsi di formazione ad hoc rivolti ai tecnici e agli allenatori del CSI. Da anni il CSI si impegna attraverso lo sport ad educare i ragazzi degli oratori di tutta Italia e ogni giorno cerca nuove sfide, stimoli sempre più importanti. Proprio in virtù della lealtà sportiva e dello spirito di squadra, che da sempre contraddistinguono il gioco del rugby, il CSI ha deciso, in completa sinergia con la F.I.R., di dar vita a questo nuovo ed importante percorso innovativo. Alla conferenza stampa interverranno: Vittorio Bosio, Vice Presidente Nazionale del CSI, Marco Illotti, presidente del CSI Padova, prof. Francesco Ascione, coordinatore tecnico federale della FIR e Piermaria Leso, capitano dell’Italia U20, impegnata in questi giorni in Veneto nei Mondiali di categoria. Per maggiori informazioni: Felice Alborghetti – Ufficio stampa CSI 06 68404592 [email protected] Andrea Cimbrico - FIR Media Manager 320.78.77.687 [email protected]
