FIR LANCIA LE PAGINE FACEBOOK E TWITTER

01/09/2010
PresentazioneIgiornataMCL.doc LA FIR PUNTA SUL SOCIAL NETWORKING PUBBLICATE LE PAGINE FACEBOOK E TWITTER Roma â€" Sempre piÃ¹ vicina ai propri tifosi, sempre piÃ¹ improntata ad allargare la propria base di appassionati e praticanti, la Federazione Italiana Rugby ha intrapreso da oggi la strada del â€œsocial networkingâ€ con il lancio sul web delle pagina ufficiali di Facebook e Twitter, due tra i luoghi di aggregazione virtuale piÃ¹ cliccati della Rete. La pagina Facebook (www.facebook.com/Federugby ( http://www.facebook.com/Federugby )) e sullâ€™account Twitter (twitter.com/Federugby ( twitter.com/Federugby )) diverranno un luogo di ritrovo virtuale per tutti i sostenitori della Nazionale Italiana Rugby e per tutti gli internauti che vorranno avvicinarsi al mondo di Parisse e compagni. Immagini, video dai raduni dellâ€™Italia, la possibilitÃ di inviare i propri messaggi di sostegno agli atleti della Nazionale e di pubblicare direttamente foto e filmati auto-prodotti dai tifosi stessi sono solo alcune delle caratteristiche della pagina Facebook lanciata da FIR, direttamente collegata allâ€™account Twitter per garantire la massima interazione tra i due media e per tenere aggiornati in ogni momento gli appassionati sulle attivitÃ della Federazione. â€œCon Facebook e Twitter â€" ha dichiarato Claude Atcher, da aprile nuovo consulente federale per lâ€™organizzazione degli eventi internazionali â€" la FIR non solo muoverÃ un importante passo verso i propri tifosi, ma potrÃ contare su una importante piattaforma di comunicazione e promozione della propria immagine e dei propri prodotti. Tramite i due social-network che FIR ha deciso di lanciare contiamo di raggiungere un ampio numero di sostenitori dellâ€™Italia e di poter veicolare con efficacia non solo presso il pubblico specializzato ma anche presso i neofiti i grandi eventi internazionali di cui la Federazione Ã¨ organizzatrice, a cominciare dai Cariparma Test Match del prossimo novembre contro Argentina, Australia ed Isole Fijiâ€.
