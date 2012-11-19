Home Senza categoria FIRENZE ABBRACCIA SUBITO L'ITALRUGBY, IN CENTINAIA AL PADOVANI PER IL PRIMO ALLENAMENTO

di Redazione 19/11/2012

ITALIA, RECUPERO E PRIMI ALLENAMENTI VERSO L’AUSTRALIA SUBITO CALDO L’ABBRACCIO DELLA CITTA’, AFFOLLATO IL PADOVANI Firenze – La pioggia e le basse temperature non hanno raffreddato gli entusiasmi di Firenze, ultima tappa dell’Italrugby nella serie autunnale dei Cariparma Test Match: da ieri sera in ritiro a Coverciano per preparare la sfida di sabato al Franchi contro l’Australia, reduce dal successo di Twickenham sull’Inghilterra, Parisse e compagni hanno lavorato in mattinata nella palestra del centro tecnico della FIGC prima di scendere nel pomeriggio sul campo del “Padovani”, casa del Firenze rugby, per una prima sessione tecnica. Stadio affollatissimo di tifosi giovani e meno giovani per un allenamento che il CT Brunel ha mantenuto a porte aperte per l’intera durata ed oltre, permettendo al termine ai più piccoli tra gli appassionati di prendere contatto direttamente con i propri beniamini per gli autografi e le foto di rito. Un entusiasmo che sembra destinato ad accompagnare l’Italrugby – reduce dal bagno di folla dell’Olimpico sabato scorso contro gli All Blacks – sino all’ultimo incontro novembrino contro la terza forza del ranking IRB. Oggi tutti i trenta convocati hanno lavorato con il gruppo su un campo reso pesante dalla pioggia e anche domani l’intera rosa sarà a disposizione del CT che, giovedì, annuncerà alla stampa la formazione titolare per la gara contro i Wallabies. “Contro la Nuova Zelanda abbiamo ridotto le penalità ed aumentato i placcaggi positivi – ha spiegato il manager Troiani oggi incontrando la stampa a Coverciano – tutti fattori che ci hanno permesso di rimanere a lungo vicini nel punteggio contro i campioni del mondo. L’obiettivo è migliorare ancora, provare sempre più ad imporre il nostro gioco come chiede il CT, essere protagonisti dei match che disputiamo. Adesso manca l’ultima partita contro l’Australia, è la più importante delle tre ed abbiamo iniziato da subito a lavorare nel migliore dei modi per non mancare all’appuntamento”.

