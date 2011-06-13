&quot;FISICITA' E GIOCO AL LARGO PER BATTERE L'ARGENTINA&quot;

Home Senza categoria "FISICITA' E GIOCO AL LARGO PER BATTERE L'ARGENTINA"

di Redazione 13/06/2011

[gallery] PALAZZANI: "FISICITA' E GIOCO AL LARGO PER BATTERE L'ARGENTINA" Rovigo – Per battere l’Argentina domani sera a Rovigo ed ipotecare la permanenza nell’elite del rugby mondiale giovanile, l’Italia U20 dovrà tenere testa al pacchetto di mischia sudamericano e provare a colpire al largo, sfruttando i trequarti. Questo è quanto pensa Guglielmo Palazzani, mediano di mischia classe 1991, protagonista con la maglia numero 9 della finale di Serie A vinta dal Cammi Calvisano due settimane fa che ha sancito il ritorno dei bresciani nella massima serie e, domani, chiamato a dividere la cabina di regia dell’Italia U20 con il laziale Saverio Bruni. “Non siamo contenti della partita contro i Baby Blacks, anche se è stato eccezionale giocare in in un Monigo gremito, che ci ha dato tanta energia. E’ stata una grande emozione, ci ha dato molto sotto il profilo emozionale e domani a Rovigo ci aspettiamo di vivere le stesse sensazioni grazie al pubblico di casa ed a portare a casa la partita” spiega il mediano di mischia degli Azzurrini. CLICCA QUI PER L’AUDIO INTERVISTA A GUGLIELMO PALAZZANI “Il gioco dei Pumitas è tutto focalizzato sul gioco degli avanti, è un rugby fisico fatto di raggruppamenti e maul, per questo credo che dovremo batterli in zona tre, metterli in difficoltà muovendo la palla velocemente. Siamo focalizzati al massimo su questa partita, sappiamo che vincerla potrebbe rappresentare un momento chiave per il nostro torneo e daremo tutti il 100% per portare a casa la partita”.

