Football americano per l'Aquila
di Redazione
27/05/2010
I cugini del football americano italiano hanno lanciato una importante iniziativa: un evento speciale con l'obiettivo di aiutare la nostra cara L'Aquila. Il capoluogo abruzzese non solo importante centro rugbystico, ma anche incontro per il football americano.
La Fif per L'Aquila: impegno totale e organizzazione massiva per un evento speciale. Venerdì, nel capoluogo abruzzese, è stato presentato in conferenza stampa il XXX SuperBowl, che si disputerà il prossimo 6 giugno. Comune aquilano, Lions Club, Fif, L'Aquila Rugby: quattro potenze unite per un grande doppio obiettivo, ovvero quello di celebrare la finale del campionato di football e fare del bene. Al meeting con la stampa erano presenti il vice sindaco aquilano ed assessore allo Sport Giampaolo Arduini, alcuni esponenti dei vertici Lions tra cui il governatore multidistrettuale Antonio Suzzi, il presidente regionale del Coni Luciano Perazza, il presidente della Polisportiva L'Aquila Rugby Angelo Cora ed i vertici della nostra Federazione nelle persone del presidente Vincenzo Pietragalla e di Vincenzo Uliano. Le autorità hanno ringraziato la Fif per la scelta dell'Aquila come sede di un SuperBowl che - festa nella festa - celebrerà 30 anni di football in Italia (non mancheranno sorprese ed iniziative per ricordate i primi tre decenni di touchdown nel Bel Paese). Il presidente regionale del Coni ha dato completa disponibilità per utilizzare la sede locale come base operativa per l'organizzazione della giornata. Angelo Cora ha sottolineato la gioia con cui il rugby aquilano mette a disposizione la propria casa, ovvero lo splendido stadio Fattori, per disputare il match. continua... Daniele Ardenghi via FederFootballUn ringraziamento a tutti coloro che parteciperanno e divulgheranno il messaggio.
