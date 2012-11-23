FORMAZIONE FIAMME ORO ROMA
di Redazione
23/11/2012
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/index.php ) Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 ) Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 ) Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 ) Inviato da: Andrea Cimbrico - Media Manager FIR - mob. +39.320.78.77.687 - [email protected] ( mailto:[email protected] ) Annunciata ora la formazione per la 7° giornata di campionato nella trasferta Romana vs Fiamme Oro Roma Ponte Galeria con partenza sabato ore 12:00 dallo stadio Pippo Torresan. Poche le modifiche apportate alla squadra titolare , con il rientro di Sartoretto Ala destra e Flynn Centro. Confermato Dotta apertura con Mucelli a disposizione in panchina e Robuschi dopo l'ottima prestazione contro il Viadana, ricoprira' il ruolo di Ala Sinistra. Il presidente Sandro Trevisan, nella riunione settimanale con la squadra e lo staff tecnico, ha chiesto il massimo impegno per questa trasferta. Ci troviamo in un contesto di campionato molto dinamico, dobbiamo caricarci di energia positiva alla vigilia di una trasferta molto importante , sia come impegno mentale che e fisico per tutti gli 80 minuti, mantenendo la focalizzazione e la spinta per un risultato positivo. 15 Secco, 14 Sartoretto, 13 Flynn, 12, Iovu, 11, Robuschi, 10 dotta, 9 Rorato, 8 Molitika, 7 Birchall, 6 di Maggio, 5 Lobberts, 4 Sala, 3 Filippetto, 2 Zecchin, 1 Zanusso 16 Kudin, 17 Zamparo, 18 Gerini, 19 Mucelli, 20 Bacchin E, 21, Pilla, 22 Cibin, 23 Zanusso L
Redazione