FORMAZIONE MARCHIOL MOGLIANO
di Redazione
23/11/2012
"Sarà una partita molto difficile perché dobbiamo essere consapevoli che ci sono dei problemi, più che di gioco, di risultati." dice Casellato, "I Crociati sono una squadra giovane che mette il cuore in campo e che a mio avviso può vincere contro chiunque. Sono ancora indeciso sulla formazione che scenderà in campo, sarà una partita che si giocherà punto a punto e quindi cercheremo con lo staff di considerare tutte le ipotesi che si prospetteranno durante gli 80 minuti e schierare quelli che potrebbero essere i più performanti in base al piano di gioco che attueremo. Il gruppo deve rispondere presente in questo momento di grossa difficoltà per cercare di continuare il campionato prendendoci ancora delle soddisfazioni. Di parole ce ne siamo dette ormai troppe, adesso deve parlare il campo, l'unico inesorabile giudice. In merito alla formazione visto alcuni infortuni e recuperi dell'ultima ora sono convocati tutti e 29 i giocatori e decideremo i 23 nella mattina di sabato. Questa i convocati per la partita di domenica allo stadio Quaggia di Mogliano alle ore 15.00: avanti: Barbini, Bocchi, Candiago Edoardo, Ceccato Andrea, Ceneda, Corbanese, Di Pietro, Fiorini, Gianesini, Maso, Naka, Pavanello, Ravalle, Stefani, Swanepoel trequarti: Benvenuti, Boni, Candiago Vittorio, Canale, Ceccato Enrico, Cerioni, Endrizzi, Galon, Gazzola, Giabardo, Guarducci, Lucchese,Onori, Padovani
