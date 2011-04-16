Loading...

FORMAZIONE PER VENEZIA

Redazione Avatar

di Redazione

16/04/2011

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 91 del 16.04.2011 Campionato Nazionale di Eccellenza 16° giornata FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA: FORMAZIONE PER VENEZIA Zorzi; Calanchini, De Gaspari, Pedrazzi, Stanojevic; Duca, Zanirato; Foschi, Barion, Anouer; Montauriol, Tumiati; Ravalle Mahoney (cap), Milani. a disposizione Boccalon, Golfetti, Guzman, Pace, Reato, Bustos, Basson. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
