FORMAZIONE RUGBY REGGIO

23/11/2012
RUGBY REGGIO, IL XV PER LA GARA INTERNA CON L'AQUILA Fu vera gloria (la “storica”, inattesa, ma meritatissima vittoria di Rovigo)? Per fortuna della truppa rossonera e dei suoi numerosi supporters non si dovranno aspettare i biblici tempi manzoniani per averne risposta: sarà invece sufficiente essere presenti domenica, al campo della Canalina (con calcio d’avvio anticipato alle 14,30). Banco di prova per questo risorto Rugby Reggio sarà un avversario ostico e a sua volta a caccia di ossigeno: l’Aquila, relegato sì nelle basse posizioni della classifica ma, per quanto visto finora, più per sfortuna che per demerito. Una valutazione che trova d’accordo Sandro Ghini: ”Ritengo l’Aquila una formazione dal grande orgoglio e assai competitiva; lo spirito aquilano fa parte della storia del rugby, e d’altra parte loro ci hanno già sconfitto a Reggio nell’incontro di Torneo Eccellenza, mettendo in mostra un XV compatto in ogni reparto. Immagino che la lotta sarà soprattutto imperniata sui pacchetti di mischia; e sotto quest’aspetto ci sentiamo pronti alla sfida. Da parte nostra contiamo poi sul valore aggiunto dato dall’esordio del nuovo arrivato, il neozelandese Malneek; il che dovrebbe finalmente permetterci di mettere in mostra pure le potenzialità del nostro reparto arretrato”. Questa la probabile formazione rossonera: Malneek; Castagnoli, Giannotti, Daupi, Mantovani; Bricoli, Cigarini; De Bruyn, Vaky, Mannato; Delendati, Perrone; Lanzano, Scalvi Giovanni, Lanfredi. A disposizione: Orabona, Bigi, Rizzelli, Bezzi, Scalvi Filippo, Torlai, Torri, Silva.
