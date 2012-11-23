FORMAZIONE RUGBY VIADANA
di Redazione
23/11/2012
Per la prima sfida "catturata" dalle telecamere di RAI Sport 2 allo Zaffanella (differita ore 22 – kick-off alle 15), il Rugby Viadana ritrova dal primo minuto il seconda linea Adriaan Fondse, che dividerà i compiti della sala motori con Ruahan Van Jaarsveld. In campo anche i due ex della partita, Gabriel Pizarro e Riccardo Pavan. ROWLAND PHILLIPS: "Rovigo è una formazione esperta e molto ben attrezzata. Arriveranno a Viadana con un carico di rabbia e motivazioni dopo la sconfitta con Reggio Emilia della settimana scorsa, penso che il loro obiettivo sarà quello di dimostrare qual è il loro valore. Hanno due centri molto forti e probabilmente utilizzeranno il gioco tattico al piede per metterci pressione; sono convinto, per tutti questi motivi, che domenica ci attenderà la partita più fisica della stagione. Per quel che ci riguarda, dopo la dura sfida di San Donà e la pausa, ho visto i ragazzi affrontare il lavoro con molta energia e con la giusta attitudine, ma soprattutto la volontà di continuare a migliorare e questo è l'aspetto più positivo. Rovigo – conclude l'head coach giallonero – sarà un test fondamentale anche per capire a che punto siamo nella costruzione della squadra." RUGBY VIADANA: Sintich; Albano, G. Pavan, Pizarro, R. Pavan; Apperley, Cowan; Padrò, Barbieri, Pascu; Fondse, Van Jaarsveld; Gilding, Santamaria (cap), Cenedese. A disp.: Denti, Marchini, Cagna, Monfrino, Moreschi, Bronzini, Robertson, Tizzi. Domenica molto impegnativa anche per il settore giovanile giallonero. L'Under 12 giocherà nel concentramento a Calvisano, la "14" affronterà i pari età calvini, ma sul campo di Bondanello, mentre l'Under 16 di coach Plinio Sciamanna si confronterà con il CUS Genova alle 12 allo Zaffanella ll di Viadana. Sempre nella città mantovana, ma presso il centro sportivo del Lavadera Village, l'Under 20 giallonera incrocerà i guantoni con il CUS Torino.
Redazione