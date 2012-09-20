Home Senza categoria FOTO GETTY IMAGES - PRESENTAZIONE CAMPIONATO ITALIANO D'ECCELLENZA

FOTO GETTY IMAGES - PRESENTAZIONE CAMPIONATO ITALIANO D'ECCELLENZA

di Redazione 20/09/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

FOTO GETTY IMAGES - PRESENTAZIONE CAMPIONATO ITALIANO D'ECCELLENZA Cari colleghi, in allegato quattro immagini relative alla presentazione dell'83° Campionato Italiano d'Eccellenza tenutasi questa mattina all'Hotel "Principe di Savoia" di Milano. Le immagini sono di libero utilizzo con il credit "Getty Images/FIR". Le didascalie sono le seguenti: Foto "LancioEccellenza_1.jpg": Il Presidente della FIR Alfredo Gavazzi alla conferenza stampa di presentazione del Campionato Italiano d'Eccellenza 2012/13 Foto "LancioEccellenza_2.jpg": Il Presidente della FIR Alfredo Gavazzi premia Marco Di Massimo, capitano de L'Aquila Rugby, eletto MVP dell'Eccellenza 2011/2012 su Federugby.it Foto "LancioEccellenza_3.jpg": i capitani delle dodici squadre di Eccellenza posano con lo scudetto. Da sinistra: Tommaso Reato (Vea-FemiCZ Rovigo), Roberto Mandelli (Crociati), Andrea Ceccato (Marchiol Mogliano), Mauro Di Maggio (M-Three San Donà), Enrico Targa (Petrarca Padova), Paul Griffen (Cammi Calvisano, campione in carica), Pino Patelli (Estra I Cavalieri Prato, vice-campioni), Antonio Mannato (Rugby Reggio), Marco Di Massimo (L'Aquila Rugby), Roberto Santamaria (Rugby Viadana), Giuseppe Cerqua (Fiamme Oro Roma), Claudio Mannucci (Mantovani Lazio) Foto "LancioEccellenza_4.jpg": il Presidente della FIR Alfredo Gavazzi posa con i capitani delle dodici Società del Campionato Italiano d'Eccellenza 2012/13 L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp