Foto premiazione Louis Stafill
di Redazione
09/12/2012
Buona sera a tutti, allego la foto, scattata oggi da Mario Sofia, della premiazione di Louis Stanfill come “man of the match” della partita fra il Ce.S.In. CUS Torino e il Rangers Vicenza, fatta oggi pomeriggio dal vicepresidente vicario del Cus Torino Roberto Polloni. Buona settimana Roberto Levi (347/1105647)
