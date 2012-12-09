Loading...

Foto premiazione Louis Stafill

Redazione Avatar

di Redazione

09/12/2012

TITOLO

Buona sera a tutti, allego la foto, scattata oggi da Mario Sofia, della premiazione di Louis Stanfill come “man of the match” della partita fra il Ce.S.In. CUS Torino e il Rangers Vicenza, fatta oggi pomeriggio dal vicepresidente vicario del Cus Torino Roberto Polloni. Buona settimana Roberto Levi (347/1105647)
