Franca - Italia : 50 - 10

di Redazione 28/03/2010

L’Italia U18 di Massimo Brunello esce sconfitta per 50-10 ad opera dei pari età della Francia nei quarti di finale degli Europei FIRA di categoria partiti ieri pomeriggio in Veneto. Troppo forti i giovani coqs per gli Azzurrini di Massimo Brunello, che vedono scivolare via la partita nel primo quarto d’ora, concedendo una meta già al primo minuto e chiudendo la prima frazione di gioco sul 24-3. Copione che non cambia nella ripresa, quando la Francia conquista possessi da mischie e rimesse laterali italiane, gioca ogni pallone in velocità e colpisce altre quattro volte - per un totale di otto mete concesse – la linea difensiva di Conforti e compagni. Per l’Italia, che mercoledì sera affronterà la Russia a San Donà nelle semifinali per il V-VIII posto finale, i punti arrivano da una meta dell’apertura Menniti nel primo tempo e da una meta del numero nove Calabrese nella ripresa, trasformata sempre da Menniti. “ Sapevamo che sarebbe stata dur a – spiega a fine gara il tecnico dell’U18 Brunello – ma soprattutto nei primi venti minuti di gioco abbiamo fatto di tutto per esaltare le qualità dei francesi. Abbiamo perso tre mischie su nostra introduzione e da lì sono arrivate le mete che hanno scavato il divario tra noi e loro. Sicuramente la Francia è la candidata numero uno alla vittoria di questo Europeo, è una squadra molto forte, forse più di quanto ci aspettassimo, ma sicuramente avremmo potuto rimanere in partita più a lungo se fossimo scesi in campo con lo stesso spirito con cui abbiamo affrontato gli inglesi. A questo livello, ogni errore si paga a caro prezzo. Ora puntiamo a riscattarci contro la Russia per cercare di chiudere con il miglior piazzamento possibile la rassegna continentale ”. Casale sul Sile, sabato 28 marzo 2010 Europei FIRA U18, quarti di finale FRANCIA v ITALIA 50-10 (24-3) Marcatori: p.t. 1' Artru tr. Otazo (7-0), 4' cp. Menniti (7-3), 15' m. Catala tr. Otazo (14-3), 30' m. Pujol (19-3), 33' m. Fuster (24-3); s.t. 4' m. Artru tr. Otazo (31-3), 12' Calabrese tr. Menniti (31-10), 26' m. Fidinde nt. (36-10), 32' m. Pujol tr. Le Bail (43-10), 37' m. Chateau tr. Le Bail (50-10) Francia: Matier; Pujol, Catala (7’ st. Mathy), Fuster (7’ st. Pouyenne), Artru; Otazo (7’ st. Bolis), Ecochard (24’ st. Le Bail); Chateau, Boukechiche (16’ st. Kazubek), Derrien; Gayraud, Chaveau; Poirot, Carbou, Taofifenua Italia: Morsellino; Tartaglia, Bisegni, Enodeh, Volpi (6’ st. Buondonno); Menniti (29’ st. Canna), Calabrese; Conforti (cap), Monfrino, De Marchi (6’ st. Beretta, 28’ st. Ferro); Mammana (20’ st. Berton), Grassotti; Brandolini, Maistri, Rathore Arb. Himmer (Germania) @Andrea Cimbrico | FIR

