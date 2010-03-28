Franca - Italia : 50 - 10
di Redazione
28/03/2010
L’Italia U18 di Massimo Brunello esce sconfitta per 50-10 ad opera dei pari età della Francia nei quarti di finale degli Europei FIRA di categoria partiti ieri pomeriggio in Veneto. Troppo forti i giovani coqs per gli Azzurrini di Massimo Brunello, che vedono scivolare via la partita nel primo quarto d’ora, concedendo una meta già al primo minuto e chiudendo la prima frazione di gioco sul 24-3. Copione che non cambia nella ripresa, quando la Francia conquista possessi da mischie e rimesse laterali italiane, gioca ogni pallone in velocità e colpisce altre quattro volte - per un totale di otto mete concesse – la linea difensiva di Conforti e compagni. Per l’Italia, che mercoledì sera affronterà la Russia a San Donà nelle semifinali per il V-VIII posto finale, i punti arrivano da una meta dell’apertura Menniti nel primo tempo e da una meta del numero nove Calabrese nella ripresa, trasformata sempre da Menniti. “Sapevamo che sarebbe stata dura – spiega a fine gara il tecnico dell’U18 Brunello – ma soprattutto nei primi venti minuti di gioco abbiamo fatto di tutto per esaltare le qualità dei francesi. Abbiamo perso tre mischie su nostra introduzione e da lì sono arrivate le mete che hanno scavato il divario tra noi e loro. Sicuramente la Francia è la candidata numero uno alla vittoria di questo Europeo, è una squadra molto forte, forse più di quanto ci aspettassimo, ma sicuramente avremmo potuto rimanere in partita più a lungo se fossimo scesi in campo con lo stesso spirito con cui abbiamo affrontato gli inglesi. A questo livello, ogni errore si paga a caro prezzo. Ora puntiamo a riscattarci contro la Russia per cercare di chiudere con il miglior piazzamento possibile la rassegna continentale”.
Casale sul Sile, sabato 28 marzo 2010 Europei FIRA U18, quarti di finale FRANCIA v ITALIA 50-10 (24-3) Marcatori: p.t. 1' Artru tr. Otazo (7-0), 4' cp. Menniti (7-3), 15' m. Catala tr. Otazo (14-3), 30' m. Pujol (19-3), 33' m. Fuster (24-3); s.t. 4' m. Artru tr. Otazo (31-3), 12' Calabrese tr. Menniti (31-10), 26' m. Fidinde nt. (36-10), 32' m. Pujol tr. Le Bail (43-10), 37' m. Chateau tr. Le Bail (50-10) Francia: Matier; Pujol, Catala (7’ st. Mathy), Fuster (7’ st. Pouyenne), Artru; Otazo (7’ st. Bolis), Ecochard (24’ st. Le Bail); Chateau, Boukechiche (16’ st. Kazubek), Derrien; Gayraud, Chaveau; Poirot, Carbou, Taofifenua Italia: Morsellino; Tartaglia, Bisegni, Enodeh, Volpi (6’ st. Buondonno); Menniti (29’ st. Canna), Calabrese; Conforti (cap), Monfrino, De Marchi (6’ st. Beretta, 28’ st. Ferro); Mammana (20’ st. Berton), Grassotti; Brandolini, Maistri, Rathore Arb. Himmer (Germania) @Andrea Cimbrico | FIR
