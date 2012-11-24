Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

FRANCESCO MINTO CARIPARMA MAN OF THE MATCH

Redazione Avatar

di Redazione

24/11/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/index.php ) Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 ) Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 ) Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 ) Inviato da: Andrea Cimbrico - Media Manager FIR - mob. +39.320.78.77.687 - [email protected] ( mailto:[email protected] ) Cari colleghi, di seguito foto di libero utilizzo con il seconda linea dell'Italia Francesco Minto che riceve da Massimo Cerbai di Cariparma il premio quale Cariparma Man of the Match a conclusione di Italia v Australia 19-22 giocata oggi all'Artemio Franchi di Firenze. Credit FIR/Getty Images. Cordiali saluti Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] ( mailto:[email protected] ) Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico ) [SUBSCRIPTIONS]
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

BOLLETTINO MEDICO SQUADRA NAZIONALE - ANDREA LO CICERO/MIRCO BERGAMASCO

Articolo Successivo

ECCELLENZA, PRESENTAZIONE VII GIORNATA - ULTIME DALLE SEDI

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019