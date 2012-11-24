FRANCESCO MINTO CARIPARMA MAN OF THE MATCH
di Redazione
24/11/2012
Francesco Minto riceve da Massimo Cerbai di Cariparma il premio quale Cariparma Man of the Match a conclusione di Italia v Australia 19-22 giocata oggi all'Artemio Franchi di Firenze. Credit FIR/Getty Images.
Redazione