Home Senza categoria FRANCESCO ZAMBELLI ALLA GUIDA DELLA RUGBY ROVIGO DELTA

FRANCESCO ZAMBELLI ALLA GUIDA DELLA RUGBY ROVIGO DELTA

di Redazione 09/08/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 Comunicato stampa n. 3 del 09.08.2011 FRANCESCO ZAMBELLI ALLA GUIDA DELLA RUGBY ROVIGO DELTA Il CDA della Rugby Rovigo Delta di lunedì 1° agosto u.s., in sintonia con la volontà espressa dall'assemblea soci del 28 luglio, ha nominato il Sig. Francesco Zambelli, già Title Sponsor, Presidente della FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta. Si avvicenda a Renzo Bullo al quale vanno i ringraziamenti e i complimenti dalla Società. Escono dal Consiglio di Amministrazione, oltre allo stesso Renzo Bullo, anche Antonio Zambelli e Giacomo Gnesini pure con i più sentiti ringraziamenti della Societa. Nel nuovo CDA : Francesco Zambelli, Nicola Azzi, Federico Cogo, Carolina Zambelli, Gianni Zanella, Fabio Viscardini, Luca Xodo. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

Condividi Facebook Twitter Whatsapp