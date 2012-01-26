FRANCIA, FATTO IL GRUPPO PER SFIDARE GLI AZZURRI
di Redazione
26/01/2012
Parigi – Philippe Saint-Andrè, Commissario Tecnico della Francia, ha annunciato la lista dei ventitrè atleti convocati per la prima giornata dell’RBS 6 Nazioni 2012 in programma sabato 4 febbraio allo Stade de France di Parigi contro l’Italia. Il match assegna per la sesta volta il Trofeo Garibaldi, attualmente detenuto dall’Italia dopo la vittoria per 22-21 sui vice-campioni del mondo ottenuta il 12 marzo scorso allo Stadio Flaminio di Roma. Avanti David ATTOUB – Stade Français Paris Vincent DEBATY – AS Clermont Auvergne Nicolas MAS – USA Perpignan Roussillon Jean-Baptiste POUX – Stade Toulousain William SERVAT – Stade Toulousain Dimitri SZARZEWSKI – Stade Français Paris Yoan MAESTRI – Stade Toulousain Lionel NALLET – Racing Metro 92 Pascal PAPE – Stade Français Paris Julien BONNAIRE – As Clermont Auvergne Thierry DUSAUTOIR – Stade Toulousain (Capitaine) Imanol HARINORDOQUY – Biarritz Olympique Pays Basque Louis PICAMOLES – Stade Toulousain Trequarti Morgan PARRA – AS Clermont Auvergne Dimitri YACHVILI – Biarritz Olympique Pays Basque Lionel BEAUXIS – Stade Toulousain François TRINH-DUC – Montpellier Hérault RC Vincent CLERC – Stade Toulousain Wesley FOFANA – AS Clermont Auvergne Julien MALZIEU- AS Clermont Auvergne Maxime MEDARD – Stade Toulousain Maxime MERMOZ – USA Perpignan Roussillon Aurélien ROUGERIE – AS Clermont Auvergne
