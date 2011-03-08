FRANCIA, LA FORMAZIONE PER LA SFIDA DEL FLAMINIO
di Redazione
08/03/2011
FRANCIA, LA FORMAZIONE PER LA SFIDA DEL FLAMINIO Marcoussis – Marc Lievremont, responsabile tecnico della Nazionale francese, ha ufficializzato questa mattina la formazione titolare che affronterà l’Italia sabato 12 marzo allo Stadio Flaminio di Roma nella quarta giornata dell’RBS 6 Nazioni, valida per l’assegnazione del Trofeo Garibaldi. L’incontro, con calcio d’inizio alle ore 15.30, verrà trasmesso in diretta da Sky Sport 2HD ed in differita da La7. Tre i cambi apportati da Lievremont dopo la sconfitta in trasferta contro l’Inghilterra, con Bonnaire che prende il posto di Harinordoquy in terza linea, con Chabal numero otto, mentre l’esperto pilone sinistro Marconnet rimpiazza dal primo minuto Domingo. L’ultimo cambio tra i trequarti, con Medard che riconquista la maglia numero quindici di estremo sostituendo Poitrenaud. Questa la formazione della Francia: 15 Maxime Medard; 14 Yoann Huget, 13 Aurelien Rougerie, 12 Yannick Jauzion, 11 Vincent Clerc; 10 Francois Trinh-Duc, 9 Dimitri Yachvili; 8 Sebastien Chabal, 7 Julien Bonnaire, 6 Thierry Dusautoir (c); 5 Lionel Nallet, 4 Julien Pierre; 3 Nicolas Mas, 2 William Servat, 1 Sylvain Marconnet a disposizione:16 Guilhem Guirado, 17 Luc Ducalcon, 18 Jerome Thion, 19 Imanol Harinordoquy, 20 Morgan Parra, 21 Damien Traille, 22 Clement Poitrenaud.
Articolo Precedente
BERGAMASCO:"RINCORSA PIU' BREVE PER RITROVARE LA PRECISIONE DI NOVEMBRE"
Articolo Successivo
PROGRAMMA STAMPA NAZIONALE FRANCESE RUGBY - 11/13 MARZO 2011
Redazione