Francia vs Italia: domani storica sfida

I PRECEDENTI TRA ITALIA E FRANCIA

Giocate 31/Vittorie Italia 1/Pareggi 0/Vittorie Francia 30 Italia – Francia 8-50 Roma 21.03.2009 RBS 6 Nazioni Francia – Italia 25-13 Parigi 09.03.2008 RBS 6 Nazioni Italia – Francia 3-39 Roma 03.02.2007 RBS 6 Nazioni Francia – Italia 37-12 Parigi 25.02.2006 RBS 6 Nazioni Italia – Francia 13-56 Roma 19.03.2005 RBS 6 Nazioni Francia – Italia 25-0 Parigi 21.02.2004 RBS 6 Nazioni Italia – Francia 27-53 Roma 23.03.2003 RBS 6 Nazioni Francia – Italia 33-12 Parigi 02.02.2002 RBS 6 Nazioni Italia – Francia 19-30 Roma 03.03.2001 RBS 6 Nazioni Francia – Italia 42-31 Parigi 01.04.2000 RBS 6 Nazioni Francia – Italia 30-19 Auch 18.10.1997 Coppa Latina Francia – Italia 32-40 Grenoble 22.03.1997 Coppa Europa Francia – Italia 34-22 Buenos Aires 14.10.1995 Coppa Latina Francia – Italia 60-13 Tolone 26.03.1967 Coppa Europa Italia – Francia 0-21 Napoli 09.04.1966 Coppa Europa Francia – Italia 21-0 Pau 18.04.1965 TM Italia – Francia 3-12 Parma 29.03.1964 TM Francia – Italia 14-12 Grenoble 14.04.1963 TM Italia – Francia 3-6 Brescia 22.04.1962 TM Francia – Italia 17-0 Chambery 02.04.1961 TM Italia – Francia 0-26 Treviso 17.04.1960 TM Francia – Italia 22-0 Nantes 29.03.1959 TM Italia – Francia 3-11 Napoli 07.04.1958 TM Francia – Italia 38-6 Agen 21.04.1957 TM Italia – Francia 3-16 Padova 02.04.1956 TM Francia – Italia 24-0 Grenoble 10.04.1955 TM Italia – Francia 12-39 Roma 24.04.1954 TM Francia – Italia 22-8 Lione 26.04.1953 TM Italia – Francia 8-17 Milano 17.05.1952 TM Francia – Italia 43-5 Parigi 17.10.1937 TM Italia – Francia 6-44 Roma 22.04.1935 TM

Trentaduesimo scontro diretto, “Trofeo Garibaldi” in palio per la quarta volta ma, sia per la Francia che per l’Italia, soprattutto la possibilità di lasciare un segno importante sull’edizione 2010 dell’RBS 6 Nazioni. Allo Stade de France di Parigi, domani alle ore 15.30 in diretta Sky Sport 2 (differita La7 dalle 17.30) gli Azzurri di Nick Mallett, dopo il successo di due settimane fa contro la Scozia, cercano il primo risultato utile in terra francese dall’ingresso nel Torneo; i galletti di Marc Lievremont, dal canto loro, con vogliono ipotecare la vittoria nel 6 Nazioni con una settimana di anticipo sul big-match contro l’Inghilterra, tappa finale del Torneo 2010. L’Italia, sbarcata ieri pomeriggio al “Charles de Gaulle”, ha effettuato stamattina una veloce seduta in palestra con il preparatore atletico Alex Marco e, nel primo pomeriggio, ha calcato il prato dello Stade de France nel Captain’s Run prima di fare rientro al quartier generale di Neuilly-sur-Seine dove il CT Nick Mallett e il capitano Leonardo Ghiraldini hanno incontrato la stampa nell’immancabile conferenza della vigilia. “Ho chiesto alla squadra di approcciare questa partita con lo stesso spirito visto contro Inghilterra e Scozia – ha detto il CT Nick Mallett – perché non possiamo permetterci di abbassare la pressione affrontando fuori casa una squadra in condizione come la Francia. Hanno vinto le prime tre partite del Torneo ma, soprattutto, arrivano da un 2009 in cui hanno battuto gli All Blacks in trasferta e hanno superato anche il Sudafrica campione del mondo. Oggi sono una delle migliori squadre al mondo, quindi sappiamo che domani vivremo un pomeriggio molto impegnativo”. “I francesi – ha proseguito il tecnico azzurro, domani alla venticinquesima apparizione sulla panchina dell’Italia – hanno una mischia di altissimo livello, i piloni sono non troppo alti ma molto tecnici, le seconde linee lavorano molto bene sul punto d’incontro e in rimessa laterale e la terza linea con Harinordoquy, Bonnaire e Dusatoir è una delle migliori del Torneo. In più, Parra e Trinh-Duc in mediana stanno facendo girare molto bene sia il pack che la linea arretrata. Insomma, questa Francia forse non risponde ai canoni classici del rugby transalpino, ma è una squadra molto completa e cinica”. “Sappiamo di sfidare un grande avversario – è intervenuto capitan Ghiraldini – ma siamo concentrati sul nostro rugby, sul piano di gioco da portare domani sul prato dello Stade de France. Le critiche al rugby italiano sulla stampa francese? Siamo concentrati sul nostro lavoro, sulla partita di domani per la quale abbiamo lavorato duro tutta la settimana. Vogliamo fare bene”. “Dopo la sconfitta di Dublino – ha detto Mallett – abbiamo fatto grossi passi avanti sia contro Inghilterra che contro la Scozia, dove siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Domani vogliamo continuare in questa crescita iniziata con il tour estivo e proseguita a novembre e sicuramente vogliamo migliorare molto rispetto alla partita del 2009, quando la Francia ci ha segnato sette mete e battuto 8-50 in casa nostra. Se mi accontenterei di una sconfitta contenuta? No, io e le mie squadre andiamo sempre in campo per vincere”. “Sono contento – ha concluso Mallett – di aver potuto confermare per tre gare di fila la stessa formazione titolare. Rispetto all’anno scorso abbiamo risolto il problema della mediana, trovato un numero dieci di livello internazionale come Gower e dopo la sconfitta di un anno fa contro i francesi abbiamo cambiato molte cose nel nostro piano di gioco. Da giugno ad oggi abbiamo preso tanta fiducia in noi stessi e tutti i giocatori sono molto migliorati. Penso che Zanni e Ghiraldini, ad esempio, siano oggi giocatori più forti del 30% rispetto a un anno fa. Ognuno ha fiducia nel lavoro della squadra e nei confortini dei compagni e questo ci sta dando grossi stimoli”. Queste le formazioni in campo domani allo Stade de France:FRANCIA v ITALIAPoitrenaud; Andreu, Marty, Jauzion; Palisson; Trinh-Duc, Parra; Harinordoquy, Bonnaire, Dusatoir (cap); Pierre, Nallet; Mas, Servat, DomingoSzarzewski, Poux, Chabal, Lapandry, Yachvili, Bastareaud, MalzieuLievremont M.McLean; Masi, Canale G., Garcia, Bergamasco Mi.; Gower, Tebaldi; Zanni, Bergamasco Ma., Sole; Bortolami, Geldenhuys; Castrogiovanni Mar., Ghiraldini L. (cap), Perugini S.Ongaro, Aguero, Del Fava, Derbyshire, Canavosio, Bocchino, RobertsonMallettLewis (Irlanda)Lawrence B. (Nuova Zelanda), Changleng D. (Scozia)Watkins (Galles)