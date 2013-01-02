GAJAN :&quot;A SWANSEA CON L'ENTUSIAMO E LE MOTIVAZIONI DEI NOSTRI GIOVANI&quot;.

GAJAN :"A SWANSEA CON L'ENTUSIAMO E LE MOTIVAZIONI DEI NOSTRI GIOVANI".
di Redazione
02/01/2013
GAJAN :”A SWANSEA CON L’ENTUSIAMO E LE MOTIVAZIONI DEI NOSTRI GIOVANI. GLI OSPREYS NON SOTTOVALUTERANNO L’IMPEGNO”. Parma – Secondo giorno di lavoro per le Zebre in questo nuovo anno 2013, giusto il tempo di ragionare sull’ultima sfida dell’anno 2012 a Treviso contro il Benetton ( http://www.zebrerugby.eu/zebre-sconfitte-a-treviso-nel-derby-di-ritorno/ ), ed è già ora di pensare al prossimo impegno ufficiale di RaboDirect PRO12. Venerdì prossimo 4 Gennaio le Zebre saranno di scena a Swansea in Galles ( http://www.rabodirectpro12.com/matchcentre/15552.php ) contro i campioni in carica degli Ospreys. Calcio d’inizio del tredicesimo turno del campionato celtico al Liberty Stadium alle 20 ora italiana, nessuna copertura televisiva della sfida né in Italia né nel Regno Unito. Come di consueto è stato il direttore tecnico della franchigia federale, Christian Gajan, ad incontrare la stampa quest’oggi alla Cittadella del Rugby di Parma focalizzando la sua analisi sugli aspetti positivi della sconfitta nella marca ( http://www.zebrerugby.eu/interviste-stadio-monigo-treviso-dopo-partita-benetton-zebre-gajan-garcia-chillon-gori-bernabo/ ) e sugli elementi più significativi che caratterizzeranno la terza trasferta gallese della stagione. Buona la prova della mischia e della touche al Monigo, da un maggior possesso dell’ovale parte il 2013 delle Zebre? Abbiamo sistemato qualcosa in questi fondamentali, ma purtroppo facciamo ancora troppi errori quando abbiamo l’ovale. Continuiamo su questa strada. La concretezza e la lucidità nella fase offensiva quando arriveranno? Quando avremo più fiducia, frutto di buoni risultati ottenuti col gioco ordinato. Le Zebre nei due combattuti derby hanno dato il meglio nei secondi tempi dimostrando davvero di non mollare mai. Un migliore approccio e disciplina le chiavi dei miglioramenti futuri? E’ sempre fondamentale preparare bene le gare e scendere in campo col piede giusto, anche questo aspetto dipende dalla fiducia, le motivazioni sono sempre tante. Arriva un avversario davvero lanciato che non perde da 8 turni al Liberty Stadium; nessuna copertura tv, meteo favorevole e prezzi popolari sembrano richiamare il grande pubblico. 3 impegni in 10 giorni per i gallesi che potrebbero avere la testa al match cruciale di Heineken sabato prossimo contro i Tigers? E’ sempre stimolante per i ragazzi giocare in impianti con tanto pubblico. Non avremo nessun vantaggio e penso che coach Humpries non sottovaluterà l’impegno, cercando di dare continuità ai risultati positivi che hanno ottenuto battendo anche Tolosa in coppa. La gara d’andata a Parma vide gli Ospreys vincere 34-16 ( http://www.zebrerugby.eu/zebre-ospreys-16-34-parma/ ) dopo aver dominato il primo tempo, un buon ritorno delle Zebre non bastò. Loro sono cresciuti molto da quella sfida. Mischieremo un po’ le carte in questa partita: scelte dovute agli infortuni ed al rispetto del nostro obiettivo di far crescere e portare al più alto livello possibile tutta la rosa. Proveremo a fare del nostro meglio con l’entusiasmo di giocatori che hanno giocato meno come Fazzari, De Marchi, Ryan, Leibson, Belardo ed al ritorno dopo diversi mesi di Quartaroli. Parte un 2013 che vedrà le Zebre giocare ancora 12 gare ufficiali nella stagione di cui ben 7 in casa contro avversari che occupano le ultime posizioni della classifica della RaboDirect PRO12: quale l'obiettivo finale? Pensiamo una gara dopo l'altra. Ogni volta siamo consapevoli che dobbiamo rifare tutto e dimostrare nuovamente che possiamo fare bene in ogni sfida, e centrare il nostro obiettivo della vittoria. Domani l’annuncio della formazione che venerdì sera affronterà i campioni in carica della RaboDirect PRO12 nel tredicesimo turno della competizione. Diretta testuale sul profilo twitter delle Zebre http://twitter.com/ZebreRugby ( http://twitter.com/ZebreRugby ) Leonardo Mussini Social Media Manager Mob. +39.335.34.81.08 email: [email protected] email: [email protected] Facebook FIR: www.facebook.com/federugby Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby Twitter Zebre: http://twitter.com/ZebreRugby www.federugby.it www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
comunicato petrarca rugby
Articolo Successivo
[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI DECIMA GIORNATA
Redazione