GAJAN :&quot;RITROVARE AGGRESSIVITA', DISCIPLINA ED ATTEGGIAMENTO MOSTRATO NELLE PRECEDENTI TRASFERTE&quot;

GAJAN :"RITROVARE AGGRESSIVITA', DISCIPLINA ED ATTEGGIAMENTO MOSTRATO NELLE PRECEDENTI TRASFERTE"
28/11/2012
GAJAN IN VISTA DELLA GARA DI DUBLINO :”RITROVARE AGGRESSIVITA’, DISCIPLINA ED ATTEGGIAMENTO MOSTRATO NELLE PRECEDENTI TRASFERTE” Parma – E’ il direttore tecnico delle Zebre Christian Gajan nel consueto appuntamento settimanale con la stampa a tornare sulla sfida di domenica scorsa ( http://www.zebrerugby.eu/zebre-battute-cardiff-blues-rabodirect-pro12/ ) ed a illustrare la preparazione e l’avversario della prossima sfida ufficiale che vedrà i bianconeri scendere in campo sabato 1 Dicembre all’RDS Arena di Dublino contro il Leinster ( http://www.rabodirectpro12.com/matchcentre/2648.php?section=overview&fixid=173608 ). Il calcio d’inizio della sfida tra i campioni d’Europa e la franchigia federale sarà alle 19 italiane in diretta tv su Sportitalia 2. La settimana servirà per smaltire l’amarezza dell’ultima sconfitta casalinga di domenica scorsa contro Cardiff e per recuperare qualche giocatore indisponibile contro i gallesi :”Per fortuna abbiamo recuperato e reintegrato bene nei meccanismi di gioco diversi ragazzi che mancavano da qualche gara come Chillon, Festuccia, Sinoti e capitan Garcia. L’atteggiamento generale sbagliato ci è costato la possibilità della vittoria con la conseguente indisciplina e le tante palle perse che Cardiff ha sfruttato”. Il tecnico francese si aspetta altri elementi dalla sua squadra sabato sera a Dublino contro il Leinster :”Le ultime 3 gare erano state più piacevoli per il pubblico, domenica scorsa meno. Dobbiamo ritrovare l’aggressività difensiva, la disciplina e l’atteggiamento giusto mostrato nelle ultime due trasferte a Limerick contro Munster e in Galles con gli Scarlets. Non abbiamo nulla da perdere contro i campioni d’Europa, ma dobbiamo assolutamente dare una bella immagine di noi”. Già più di 15.000 i tagliandi venduti per la sfida dell’RDS Arena :”Una grande motivazione in più per tutti per fare bene. Il pubblico numeroso aiuta le belle partite”. Sono tornati a disposizione i 5 nazionali utilizzati dal ct dell’Italia Jacques Brunel per i test match di Novembre. Un giudizio sulle loro prestazioni e come lo staff pensa di integrarli per questa trasferta. “I nostri giocatori si sono comportati bene sia a livello collettivo che individuale: ognuno ha contribuito alla buone prestazioni della Nazionale. Penso che Orquera abbia giocato due gare di buon livello contro All Blacks e Wallabies. Pensiamo di dare un turno di riposo a Luciano ed a Venditti, mentre saranno tra i convocati Geldenhuys, Giazzon e Bergamasco”. Attesa per domani, giovedì 29 Novembre, la formazione che affronterà Leinster ( http://www.zebrerugby.eu/zebre-nella-tana-dei-campioni-europa-dublino/ ) sabato sera alle 19 italiane a Dublino in diretta su Sportitalia 2. Leonardo Mussini Social Media Manager Mob. +39.335.34.81.08 email: [email protected] email: [email protected] Facebook FIR: www.facebook.com/federugby Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby Twitter Zebre: http://twitter.com/ZebreRugby www.federugby.it www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] ) [SUBSCRIPTIONS]
