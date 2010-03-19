Home Federazione Italiana Rugby Galles vs Italia 30-22

di Redazione 19/03/2010

L’Italia Under 20 più bella vista nel 6 Nazioni lascia l’Arms Park di Cardiff con l’amaro in bocca, sconfitta per 30-22 dal Galles nella quinta ed ultima giornata del Torneo che gli Azzurrini di Andrea Cavinato chiudono a fondo classifica. Ottanta minuti di bel gioco, con una difesa sempre aggressiva ed un attacco che offre alcuni buoni spunti con Alberto Chillon a dividere la cabina di regia con Tommaso Iannone non bastano per portare a casa il risultato. Due i momenti chiave del match: all’undicesimo della ripresa, sul 16-6 per i padroni di casa, l’Italia varca la linea di meta gallese dopo una maul avanzante ma il portatore di palla azzurro viene tenuto alto dalla difesa avversaria ed il TMO non concede la marcatura; allo scadere, con l’Italia sotto per 23-15 ma ad un metro dalla linea di meta, Ferrarini perde il pallone cercando di sfondare con un pick-and-go e l’ovale viene recuperato dall’estremo in maglia rossa Fish, che percorre tutto il campo e vola in mezzo ai pali. Nel recupero, con il risultato ormai in cassaforte per la squadra di casa, l’Italia trova ancora la forza per imbastire l’azione, finalizzata dal pilone Gega – entrato in sostituzione di Leso – che fissa lo score sul 30-22 finale. Per Andrea Cavinato, alla prima stagione sulla panchina dell’Under 20 azzurra, tempo di bilanci: “In questo Sei Nazioni i giovani italiani hanno dimostrato il loro valore e credo che oggi i ragazzi abbiano brillato per spirito di squadra, volontà di combattere e avanzare come del resto già avevano fatto con Inghilterra, Scozia e Francia. Voglio ringraziarli a nome di tutto lo staff per l’impegno e per aver sempre dato tutto in campo, finendo il Sei Nazioni con una grande partita. Solo un po’ di sfortuna oggi ci ha impedito di portare a casa il risultato. Adesso pensiamo al Junior World Rugby Trophy del prossimo maggio a Mosca, dove sono sicuro che i giocatori vorranno dimostrare come la retrocessione in seconda fascia dell’anno passato sia stata solo un incidente di percorso. Abbiamo dimostrato ampiamente di valere l’alto livello e sono certo che faremo un grande mondiale” Amareggiato per il risultato di questa sera ma fiducioso per gli impegni a venire anche Vincenzo Troiani, che affianca Andrea Cavinato sulla panchina dell’Italia U20: “La squadra è cresciuta gara dopo gara, penso che solo la partita d’esordio contro l’Irlanda sia stata negativa. I giocatori sono maturati strada facendo, hanno fatto esperienze importanti che premieranno nel loro futuro di atleti di alto livello. Certo oggi rimane il dispiacere per il risultato e per l’ultima meta del Galles, ma dopo aver subito la marcatura che ha chiuso l’incontro ho visto i ragazzi determinati a riscattarsi subito e da questa voglia è nata la nostra meta finale. Andiamo al Junior World Rugby Trophy forti dell’esperienza maturata in queste settimane e non ho dubbi che faremo molto bene”. Cardiff, Arms Park - venerdì 19 marzo 2010 RBS 6 Nazioni U20, V giornata GALLES v ITALIA Marcatori: p.t. 1' cp. Jarvis (3-0); 10' cp. Chillon Alb. (3-3); 20' m. Williams S. tr. Jarvis (10-3); 33' cp. Chillon Alb. (10-6); 39' cp. Jarvis (13-6); s.t. 5' cp. Jarvis (16-6); 15' cp. Chillon Alb. (16-9); 20' cp. Chillon Alb. (16-12); 25' cp. Chillon Alb. (16-15); 33' m. Gunter tr. Gunter (23-15); 39' m. Fish tr. Gunter (30-15); 41' m. Gega tr. Chillon Alb. (30-22) Galles: Fish (39’ st. Shingler); Loxton, John, Williams S., Phillips; Jarvis (26’ st. Gunter), Davies G. (16’ st. Downes); Allen (39’ st. Jenkins), Navidi (cap, 26’ st. Thomas B.), Siggery; Cook, Thomas J.; Rees, Williams R. (39’ st. Davies I.), Davies T. (16’ st. Watchurst) Italia: Trevisan; Zorzi, Benvenuti (cap), Rodwell, Palazzani (8’ st. Alberghini); Iannone, Chillon Alb.; Targa, Scanferla (36’ st. Ferrarini), Belardo; Cazzola F., Santelli (37’ st. Barbini); Leso (8’ st. Gega), Manici (37’ st. Corbanese), Fazzari Note: serata fredda, campo in buone condizioni, 3000 spettatori circa. Calci: Jarvis (G) 4/4; Chillon Alb. (I) 6/7; Gunter (G) 2/2 @Andrea Cimbrico | FIR

