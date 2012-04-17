&laquo;Gara che vale doppio&raquo;. G randi notizie dal Settore Propaganda di scena a Parma.

«Gara che vale doppio». G randi notizie dal Settore Propaganda di scena a Parma.
di Redazione
[gallery] LA SERIE B – La sosta pasquale ha evidentemente fatto male al Frascati Mini Rugby 2001. Dopo la grande impresa col Rieti, infatti, la squadra di coach Gianni Panattoni perde 38-10 sul campo del Reggio Calabria in una gara importante nel cammino verso la permanenza in serie B. Il tecnico frascatano è decisamente deluso dalla prestazione dei suoi. «Se col Rieti avevamo fatto un passo avanti – dice -, ora siamo tornati sicuramente indietro. Due gare decisamente agli antipodi, diciamo che può essere stato il viaggio sicuramente stancante ad averci condizionato, ma abbiamo commesso errori banali in tutte le fasi di gioco decisive». Il calendario dà la possibilità di un pronto riscatto, in una gara senza appello: domenica alle 15,30 allo Stadio del Rugby di Cocciano arriva la Primavera. «Si tratta di una squadra molto giovane, ma non credo sarà una gara aperta e spettacolare vista l’importanza della posta in palio – sostiene Panattoni -. Bisogna voltare subito pagina rispetto a Reggio Calabria e fare risultato pieno perché questa è la classica gara che vale doppio». LE ALTRE SELEZIONI – La serie C è stata sconfitta 20-7 in casa dalla Garibaldina Anzio, mentre l’Under 16, pur battuta a Cocciano da L’Aquila per 26-7 ha dato segni di miglioramento e l’Under 14 ha superato in casa l’Arvalia Villa Pamphili. Ottime notizie dal Settore Propaganda impegnato al “Torneo Amatori Parma” in terra emiliana. «Nonostante una giornata invernale – dice il direttore sportivo Bruno Formicola -, continuano le conferme della bontà del lavoro svolto in questi anni. Ho l’orgoglio di affermare come la nostra scuola di rugby si distingua per competenze e valori espressi in campo, nel rispetto dei regolamenti e dei criteri formativi federali. Il terzo posto della U12 (finale mancata per sorteggio, ndr), l’ottavo della U10, il quarto della U8 e la partecipazione della U6 (naturalmente senza classifica, ndr), rappresentano il mero risultato delle classifiche, testimone parziale dei grandi valori espressi sul campo, meglio riconosciuti dall'assegnazione (seconda volta consecutiva ad un torneo riservato ai Settori Propaganda) del premio Fair Play, che ci distingue per aver dimostrato il più grande rispetto dello spirito e dei valori del rugby. Vorrei ringraziare l’intero staff tecnico per l’impegno e la competenza dimostrata nell’affrontare giornalmente il lavoro e l’attività che ci permette di ottenere questi successi». Nel femminile le ragazze dell’Under 16 si sono imposte sulle pari età del Terni per 5-1 (25-5) nel concentramento di Roma. Le seniores dopo una lunga sosta per infortuni (non giocavano dal 19 febbraio), prime nel proprio girone, hanno affrontato la finale con le aquilane imbattute in tutto il concentramento senza subire mete. «Dopo una bella e combattuta partita iniziale – dice la responsabile Simona Giorgi - le nostre hanno ceduto alle aquilane per 6-0, arrivando comunque seconde nel concentramento». Infine, la società Frascati Mini Rugby dispone presso la propria struttura di un Dae (Defibrillatore Automatico Esterno) grazie all’aiuto dell’associazione “30 ore per la vita”. In un momento in cui il tema della salute degli sportivi è di grande attualità, il Frascati Mini Rugby compie un altro importante passo in avanti. -- Area comunicazione Asd Frascati Mini Rugby www.minirugbyfrascati.it www.facebook.com/pages/Frascati-Mini-Rugby-2001 Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata. Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.
