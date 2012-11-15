&quot;GARA FISICA, INTORNO AGLI AZZURRI TANTA PASSIONE&quot;

Home Senza categoria "GARA FISICA, INTORNO AGLI AZZURRI TANTA PASSIONE"

"GARA FISICA, INTORNO AGLI AZZURRI TANTA PASSIONE"

di Redazione 15/11/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ALL BLACKS, READ CAPITANO CONTRO L’ITALIA IL CT HANSEN: “SARA’ UNA BATTAGLIA FISICA, TANTA PASSIONE INTORNO AGLI AZZURRI” Roma – Il CT della Nuova Zelanda Steve Hansen ha annunciato questa mattina la formazione degli All Blacks che scenderà in campo sabato contro l’Italia allo Stadio Olimpico di Roma nel secondo Cariparma Test Match dell’autunno 2012. Con McCaw a riposo, i gradi di capitano vanno per la prima volta in carriera al ventisettenne numero otto Kieran Read, alla sua quarantaseiesima apparizione in maglia nera. Per il match contro gli Azzurri, Hansen punta su una formazione esperta, con 534 caps in campo dal primo minuto e 219 sulla panchina. “Siamo rimasti soddisfatti della prestazione di Edinburgo di domenica scorsa – ha detto il CT degli All Blacks – ma sappiamo che ci sono delle aree in cui possiamo migliorare in vista della gara contro gli italiani. Ci aspettiamo una nuova, difficile gara contro l’Italia di fronte ad un pubblico così appassionato come quello azzurro. L’Italia è famosa per il gioco dei suoi avanti, saranno pronti a dare battaglia e noi dovremo fronteggiare la loro fisicità. Non vedranno l’ora di scendere in campo di fronte allo Stadio Olimpico esaurito, davanti al loro pubblico, e questo darà loro ulteriori motivazioni”. Questa la formazione neozelandese per sabato: 15 Beauden BARRETT 14 Hosea GEAR 13 Conrad SMITH 12 Ma’a NONU 11 Julian SAVEA 10 Aaron CRUDEN 9 Aaron SMITH 8 Kieran READ (cap) 7 Sam CANE 6 Liam MESSAM 5 Brodie RETALLICK 4 Ali WILLIAMS 3 Charlie FAUMUINA 2 Keven MEALAMU 1 Tony WOODCOCK a disposizione 16 Dane COLES 17 Wyatt CROCKETT 18 Ben FRANKS 19 Sam WHITELOCK 20 Victor VITO 21 Tawera KERR-BARLOW 22 Daniel CARTER 23 Cory JANE

Condividi Facebook Twitter Whatsapp