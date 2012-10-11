GERBER OPERATO AL TENDINE D'ACHILLE
di Redazione
11/10/2012
Rayno Gerber infortunatosi martedì scorso al tendine di Achille, oggi è stato sottoposto ad intervento chirurgico presso il Policlinico di Abano Terme dall'equipe del Direttore del dipartimento di Ortopedia e Traumatologia prof. Antonio Volpe specialista nella chirurgia del piede e della caviglia. Il giocatore, che sarà dimesso domani, è atteso da un lungo periodo di recupero. La Femi-CZ gli augura una piena guarigione è sarà felice di rivederlo in maglia rossoblù.
VEA Femi-CZ Rugby Rovigo Delta
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi
Pierpaolo Modonesi
Articolo Precedente
COMUNICATO STAMPA FIR - PUBBLICAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2011
Articolo Successivo
CARIPARMA TEST MATCH, DOMANI IL CT BRUNEL ANNUNCIA I 30 CONVOCATI
Redazione