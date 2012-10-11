GERBER OPERATO AL TENDINE D'ACHILLE

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 35 del 11.10.2012

Rayno Gerber infortunatosi martedì scorso al tendine di Achille, oggi è stato sottoposto ad intervento chirurgico presso il Policlinico di Abano Terme dall'equipe del Direttore del dipartimento di Ortopedia e Traumatologia prof. Antonio Volpe specialista nella chirurgia del piede e della caviglia. Il giocatore, che sarà dimesso domani, è atteso da un lungo periodo di recupero. La Femi-CZ gli augura una piena guarigione è sarà felice di rivederlo in maglia rossoblù.

