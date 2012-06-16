GIA' 15.000 BIGLIETTI PER L'OLIMPICO
di Redazione
16/06/2012
ALL BLACKS E SEI NAZIONI: GIA' 15.000 BIGLIETTI PER L'OLIMPICO Roma - Oltre quindicimila biglietti giá venduti in meno di due settimane dall'apertura della campagna di vendita, con un'altissima percentuale di abbonamenti sottoscritti per assistere ai quattro grandi appuntamenti che vedranno la Nazionale Italiana Rugby impegnata allo Stadio Olimpico di Roma tra novembre 2012 e marzo 2013 per il Cariparma Test Match contro gli All Blacks campioni del mondo e la quattordicesima edizione dell'RBS 6 Nazioni. Dall'apertura della biglietteria è questo il primo, importante traguardo raggiunto da FIR con l'Olimpico che si conferma cuore pulsante della passione italiana per il rugby. La speciale campagna abbonamenti "All Blacks+Sei Nazioni", rivolta in particolare a favorire la presenza di giovani e famiglie, proseguirá sino al 15 ottobre e darà diritto a ricevere gratuitamente a casa la fidelity card Azzurro XV, la tessera di appartenenza alla comunità dei tifosi dell’Italrugby che regala privilegi esclusivi, a tutti coloro che si abboneranno via internet (www.listicket.it) o chiamando il Call Center 892.982 "L'Olimpico gremito per la partita conclusiva dell'ultimo Torneo contro la Scozia é stato uno dei palcoscenici più entusiasmanti in cui mi sia capitato di giocare - ha detto il capitano della Nazionale, Sergio Parisse, impegnato nel tour estivo in Sud e Nord America - e noi Azzurri siamo elettrizzati all'idea di poter tornare a giocare davanti allo straordinario pubblico italiano contro gli All Blacks campioni del mondo. Credo che, in un momento non semplice per il nostro Paese, aver già staccato un numero tanto importante di biglietti per le prossime quattro partite che si giocheranno a Roma sia un segnale importante dell'affetto che gli sportivi italiani continuano a dimostrarci e che noi giocatori vogliamo ripagare ogni volta che scendiamo in campo. L'Olimpico ha dimostrato di essere un impianto meraviglioso per il nostro sport e la visita al villaggio nel dopo partita contro gli scozzesi ci ha permesso di toccare ancor più con mano il calore, l'entusiasmo ed il clima di festa che si vive durante le partite della Nazionale. Tutte sensazioni che non vediamo l'ora di provare nuovamente insieme ai nostri tifosi". Abbonamento All Blacks/6 Nazioni + carta fedeltà “Azzurro XV” (acquistabile solo su internet o tramite Call Center 892.982 sino al 15 ottobre) Distinti 61€ Curve 37€ Abbonamento All Blacks/6 Nazioni (acquistabile sino al 15 ottobre in tutti i punti LIS) Distinti 70€ Curve 42€ Abbonamento 6 Nazioni + carta fedeltà “Azzurro XV” (acquistabile solo su internet o tramite Call Center 892.982 sino al 15 ottobre) Tribuna Monte Mario bassa 169€ Tribuna Tevere bassa/media 148€ Tribuna Monte Mario media 127€ Tribuna Tevere alta 106€ Tribuna Monte Mario alta 85€ Tribuna Tevere parterre 85€ Distinti 53€ Curve 32€ Abbonamenti 6 Nazioni (acquistabile sino al 15 ottobre) Tribuna Monte Mario bassa 192€ Tribuna Tevere bassa/media 168€ Tribuna Monte Mario media 144€ Tribuna Tevere alta 120€ Tribuna Monte Mario alta 96€ Tribuna Tevere parterre 96€ Distinti 60€ Curve 36€ Biglietti singoli Tribuna Monte Mario bassa 80€ Tribuna Tevere bassa/media 70€ Tribuna Monte Mario media 60€ Tribuna Tevere alta 50€ Tribuna Monte Mario alta 40€ Tribuna Tevere parterre 40€ Distinti 25€ Curve 15€ Biglietti singoli ridotti (over 65/U16) Tribuna Monte Mario bassa 64€ Tribuna Tevere bassa/media 56€ Tribuna Monte Mario media 48€ Tribuna Tevere alta 40€ Tribuna Monte Mario alta 32€ Tribuna Tevere parterre 32€ Distinti 20€ Curve 12€ Modalità di acquisto - Online su www.listicket.it - nelle ricevitorie abilitate LIS (elenco su www.listicket.it) - Call Center LIS 892.982
