Home Senza categoria GIANCARLO DONDI CONFERMATO NEL COMITATO ESECUTIVO IRB ALL'ASSEMBLEA ELETTIVA DI L.A.

GIANCARLO DONDI CONFERMATO NEL COMITATO ESECUTIVO IRB ALL'ASSEMBLEA ELETTIVA DI L.A.

di Redazione 13/12/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

[gallery] Los Angeles (Stati Uniti) - Il francese Bernard Lapasset è stato eletto per il secondo mandato consecutivo nel ruolo di Presidente dell’International Rugby Board in occasione dell’assemblea elettiva tenutasi a Los Angeles, Stati Uniti, lunedì 12 dicembre. Lapasset ha superato nella votazione il vice-presidente uscente, l’inglese Bill Beaumont, conquistando quattordici dei ventisei voti del Consiglio alla prima tornata di voto. Sono state invece necessarie tre tornate per assegnare la vice-presidenza dell'IRB a Oregan Hoskins, presidente della South African Rugby Union (SARU), che succede nel ruolo proprio a Beaumont. Il Presidente della Federazione Italiana Rugby Giancarlo Dondi è stato confermato all’interno del Comitato Esecutivo dell’IRB, il massimo organo di governo del rugby mondiale. Il nuovo governo del rugby mondiale inizierà il proprio mandato l’1 gennaio del 2012. “L’Italia è un Paese rugbisticamente in costante crescita, l’aver visto confermato un posto per il nostro movimento all’interno del Comitato Esecutivo del Board rappresenta il riconoscimento di questa nostra crescita ed una grande possibilità di contribuire allo sviluppo del nostro meraviglioso gioco all’interno ed all’esterno dei nostri confini. Desidero rivolgere le più sentite congratulazioni a Bernard Lapasset per la rielezione a massimo dirigente del rugby mondiale e mi auguro di poter continuare a collaborare proficuamente con lui come avvenuto nell’ultimo quadriennio” ha dichiarato Dondi che, nelle prossime ore, farà rientro in Italia per presiedere il Consiglio federale della FIR in programma giovedì 15 dicembre presso la sede dello Stadio Olimpico di Roma. La composizione del nuovo comitato esecutivo dell’IRB è la seguente: Bernard Lapasset – Presidente (Francia) Oregan Hoskins – vice presidente (Sudafrica) Bill Beaumont (Inghilterra) Tatsuzo Yabe (Giappone) Giancarlo Dondi (Italia) Peter McGrath (Australia) Peter Boyle (Irlanda) Graham Mourie (Nuova Zelanda) Bob Latham (Stati Uniti d’America)

Condividi Facebook Twitter Whatsapp