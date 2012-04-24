Loading...

GIANLUCA GUIDI E GEORGE COSTE INCONTRANO I TECNICI POLESANI

24/04/2012

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 C.S. 119 del 24.04.2012 GIANLUCA GUIDI E GEORGE COSTE INCONTRANO I TECNICI POLESANI Giovedì 26 aprile, dalle ore 15,45 alle 16,30 presso lo stadio "M. Battaglini" di Rovigo, ci sarà un incontro tecnico riguardante il centro di formazione FIR/Club riservato ai responsabili tecnici dei Club del Polesine, con la presenza di Gianluca Guidi e George Coste. Nell'occasione, dalle ore 16,30, la partecipazione è allargata anche a tutti i tecnici delle società suddette che potranno assistere al lavoro sul campo. Dalle ore 19,30 alle ore 20,30 circa, per questi ultimi, G. Coste sarà disponibile per un intervento in aula. Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi
