GIAPPONE, KIRWAN ANNUNCIA IL XV DEL SOL LEVANTE PER LA SFIDA DI CESENA
di Redazione
11/08/2011
[gallery] GIAPPONE, KIRWAN ANNUNCIA IL XV DEL SOL LEVANTE PER IL TEST DI CESENA Cesena – John Kirwan, Commissario Tecnico del Giappone, ha ufficializzato il XV del Sol Levante che affronterà l’Italia sabato 13 agosto allo Stadio “Dino Manuzzi” di Cesena (ore 20.45, diretta La7/Sky Sport 2) nel Cariparma Test Match di preparazione ai Mondiali 2011. L’ex CT azzurro affronta l’Italia per la seconda volta in carriera alla guida del Giappone: nel 2007, a Saint Vincent, vittoria italiana per 36-12 sempre in preparazione ai Mondiali. Questo il XV del Giappone per il test di sabato sera: 15 Shaun WEBB (Coca Cola West Red Sparks) 14 Kosuke ENDO (Toyota Verblitz) 13 Koji TAIRA (Suntory Sungoliath) 12 Ryan NICHOLAS (Suntory Sungoliath) 11 Takeisa USUZUKI (Toyota Brave Lupus) 10 James ARLIDGE (Nottingham) 9 Fumiaki TANAKA (Panasonic Wild Knights) 8 Ryukoliniasi HOLANI (Panasonic Wild Knights) 7 Michael LEITCH (Toshiba Brave Lupus) 6 Takashi KIKUTANI (Toyota Verblitz) - capitano 5 Toshizumi KITAGAWA (Toyota Verblitz) 4 Justin IVES (Panasonic Wild Knights) 3 Kensuke HATAKEYAMA (Suntory Sungoliath) 2 Shota HORIE (Panasonic Wild Knights) 1 Hisateru HIRASHIMA (Kobe Steel Kobelco Steelers) a disposizione 16 Hiroki YUHARA (Toshiba Brave Lupus) 17 Nozomu FUJITA (Honda Heat) 18 Luke THOMPSON (Kintetsu Liners) 19 Tadasuke NISHIHARA (Panasonic Wild Knights) 20 Atsushi HIWASA (Suntory Sungoliath) 21 Alisi TUPUAILAI (Canon Eagles) 22 Murray WILLIAMS (Toyota Industry Shuttles)
