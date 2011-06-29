Home Senza categoria GIAZZON, CRISTIANO E PAVAN NUOVI ARRIVI PER ROVIGO

di Redazione 29/06/2011

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA Stagione Sportiva 2010-2011 Comunicato stampa n. 124 del 29.06.2011 GIAZZON, CRISTIANO E PAVAN NUOVI ARRIVI PER ROVIGO Dopo le riconferme di molti dei giocatori che nell'ultimo campionato hanno permesso al Rovigo di disputare la finale del campionato italiano, cominciano ad arrivare buone notizie sul fronte dei nuovi arrivi. Davide Giazzon, Filippo Cristiano e Riccardo Pavan vestiranno nel campionato 2011 - 2012 la divisa rossoblu. Davide Giazzon, nato il 16.1.1986, alto 182 cm per 110 kg di peso, tallonatore, può essere utilizzato come pilone sinistro, nell'ultimo campionato ha giocato a Parma nelle fila dei Crociati. Filippo Cristiano, nato il 13.3.1987, alto 188 cm per 98 kg di peso, terza linea, nell'ultimo campionato ha giocato nelle fila dei Cavalieri Prato. Riccardo Pavan, nato il 13.10.1986, alto 187 cm per 91 kg di peso, centro/ala, nell'ultimo campionato ha giocato a Roma nelle fila della Futura Park. Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

