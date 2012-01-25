Loading...

GIOVEDI' SERA LA FEMI-CZ VEA SU TELEESTENSE

25/01/2012

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 72 del 25.01.2012 GIOVEDI' SERA LA FEMI-CZ VEA SU TELEESTENSE Giovedì, 26 gennaio, alle 21.30 su Telestense (Canale 113), riparte il progetto Rugby House, grazie alla collaborazione tra Femi-Cz Vea Rugby Rovigo Delta e Try Entertainment. La trasmissione, ambientata presso la "Casetta Rossoblu", con cadenza settimanale, avrà un taglio "Live", con ospiti e approfondimenti sui temi della settimana e sugli avversari della FemiCz Vea Rugby Rovigo Delta. Non manchera' lo spazio dedicato alle altre squadre polesane impegnate nelle varie categorie e alle giovanili. La prima puntata vedrà la presenza, di Daniele Tumiati seconda linea della Femi-Cz Vea Rugby Rovigo Delta, della squadra dell'Under 23 insieme al proprio allenatore Vladi Pellielo e del giornalista Ivan Malfatto. In ottica derby sono previsti servizi esclusivi con l'allenatore e il capitano del Petrarca Padova Pasquale Presutti e Nicola Bezzati. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi
