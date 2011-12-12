GIOVEDI' SFIDA BORDEAUX E POI IL 23 SI GIOCA ALLE 18
di Redazione
12/12/2011
FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 52del 12.12.2011 FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA: GIOVEDI' SFIDA BORDEAUX E POI IL 23 SI GIOCA ALLE 18 Giovedì la Femi-CZ Vea R. Rovigo Delta restituirà la visita al Bordeaux-Bègles per il quarto turno di Amlin Challenge Cup. Il prossimo incontro interno del campionato di Eccellenza contro i Cavalieri Prato si disputerà venerdì 23 dicembre alle ore 18,00. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi
Articolo Precedente
GIANCARLO DONDI CONFERMATO NEL COMITATO ESECUTIVO IRB ALL'ASSEMBLEA ELETTIVA DI L.A.
Articolo Successivo
MONDIALI U20 "SUDAFRICA 2012", PER GLI AZZURRINI GIRONE DI FERRO
Redazione