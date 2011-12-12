Loading...

GIOVEDI' SFIDA BORDEAUX E POI IL 23 SI GIOCA ALLE 18

Redazione Avatar

di Redazione

12/12/2011

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 52del 12.12.2011 FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA: GIOVEDI' SFIDA BORDEAUX E POI IL 23 SI GIOCA ALLE 18 Giovedì la Femi-CZ Vea R. Rovigo Delta restituirà la visita al Bordeaux-Bègles per il quarto turno di Amlin Challenge Cup. Il prossimo incontro interno del campionato di Eccellenza contro i Cavalieri Prato si disputerà venerdì 23 dicembre alle ore 18,00. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi
