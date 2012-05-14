Home Senza categoria GIULIO TONIOLATTI ALL'ANG CONSEGNA I PALLONI ALLE SCUOLE DI ROMA

GIULIO TONIOLATTI ALL'ANG CONSEGNA I PALLONI ALLE SCUOLE DI ROMA

di Redazione 14/05/2012

GIULIO TONIOLATTI ALL’ANG CONSEGNA I PALLONI ALLE SCUOLE DI ROMA Roma - Sono stati consegnati questa mattina presso la sede dell’ANG gli 80 palloni da minirugby che 8 scuole primarie e secondarie del Comune di Roma hanno ricevuto grazie alla partnership tra l’Agenzia Nazionale per i Giovani, il Dipartimento della Gioventù e la Federazione Italiana Rugby. Ad effettuare la consegna il giocatore della Nazionale Italiana Giulio Toniolatti e il Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani Paolo Di Caro , che con questa iniziativa concordata tra ANG e FIR hanno inteso lasciare un messaggio concreto e positivo per ribadire l’importanza di come l’attività sportiva a scuola aiuti a crescere bene, perseguendo quei valori e insegnamenti da sempre cari al mondo del rugby e alla mission dell’Agenzia Nazionale per i Giovani. A spingere L’Agenzia Nazionale per i Giovani a siglare un accordo con la FIR, i principi e i valori che accomunano il mondo del rugby e la mission di ANG nel settore della gioventù. Perché “Crescere nello sport è crescere nella vita” .

