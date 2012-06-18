Home Senza categoria GLI AQUILANI DELL'ITALRUGBY CON GIULIO DI CESARE

GLI AQUILANI DELL'ITALRUGBY CON GIULIO DI CESARE

di Redazione 18/06/2012

GLI AQUILANI DELL’ITALRUGBY CON GIULIO DI CESARE Houston (Stati Uniti) – “Ti aspettiamo presto in campo ed allo stadio per una delle nostre partite. Forza Giulio, rimettiti presto!”. Il capitano dell’Italrugby Sergio Parisse, insieme al manager azzurro Luigi Troiani ed agli altri due atleti aquilani Roberto Quartaroli e Carlo Festuccia impegnati nel tour estivo nelle Americhe, ha voluto mandare un caloroso augurio di pronta guarigione a Giulio Di Cesare, il giovane rugbista del capoluogo abruzzese rimasto ustionato nei giorni scorsi a seguito di un incidente domestico. CLICCA QUI PER IL VIDEO-MESSAGGIO DI SERGIO PARISSE A GIULIO DI CESARE “Vogliamo far sentire a Giulio che gli siamo vicini e speriamo che possa tornare presto a giocare allo sport che ama, il rugby ha il grande pregio di insegnare a rialzarsi dalle difficoltà e noi siamo sicuri che Giulio potrà presto tornare a correre con un ovale in mano. Gli auguriamo tutto il bene possibile e speriamo di dedicargli una nuova vittoria sabato sera a Houston contro gli Stati Uniti” ha detto Sergio Parisse. Il manager azzurro Troiani, al ritorno dal tour estivo, andrà a visitare il giovane rugbista aquilano, ricoverato nella capitale, per consegnargli a nome della Nazionale la maglia utilizzata da Martin Castrogiovanni nella partita di venerdì sera a Toronto nella vittoriosa partita contro il Canada ed autografata da tutti i membri del gruppo azzurro che, proprio oggi, è sbarcato a Houston.

