[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 04.01.2012 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 4 gennaio 2012 SERIE A: GLI ARBITRI DEL XI TURNO Roma â Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per lâundicesima giornata del Campionato Italiano di Serie A, in programma domenica 8 gennaio alle ore 14.30. Serie A â Girone A â XI giornata â 08.01.12 â ore 14.30 Lyons Piacenza - Rugby Grande Milano, arb. Colantonio (Roma) Udine RFC - Rugby Banco di Brescia, arb. Blessano (Treviso) Livorno Rugby - M-Three San DonÃ , arb. TomÃ² (Roma) Pro Recco Rugby - Donelli Modena, arb. PennÃ¨ (Milano) Firenze Rugby 1931 - Accademia FIR Tirrenia, arb. Falzone (Padova) Franklin&Marshall Cus Verona - Fiamme Oro Roma, arb. Sandri (Trieste) Serie A â Girone B â XI giornata â 08.01.12 â ore 14.30 Amatori Catania Gruppo Padana Paese, arb. Belvedere (Roma) ASD Milano - Novaco Alghero, arb. Navarra (Udine) Santa Margherita Valpolicella - Rubano Rugby, arb. Boaretto (Rovigo) Zhermack Badia - Autosonia Avezzano Rugby, arb. Castagnoli (Livorno) Amatori Capoterra - Romagna RFC, arb. Mancini (Frascati, RM) â ore 12.00 UR Capitolina - Gladiatori Sanniti, arb. Sgardiolo (Rovigo) Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
