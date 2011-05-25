GLI ARBTRI DELLE GARE DI RITORNO
di Redazione
25/05/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 25.05.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 25 maggio 2011 FASE PROMOZIONE SERIE B: GLI ARBTRI DELLE GARE DI RITORNO Roma - Sono in programma domenica le gare di ritorno della fase promozione del Campionato Nazionale di Serie B, determinanti al fine di individuare le quattro squadre che disputeranno la stagione sportiva 2011-2012 nel campionato di Serie A. Di seguito il programma delle gare e le relative designazioni arbitrali: Serie B â Girone 1 â Semifinale â 29.05.11 â ore 15.30 Avezzano Rugby â Rugby Capoterra, arb. Mancini (Frascati) Andata: Amatori Capoterra â Auto Sonia Rugby Avezzano 09 â 03 Classifica: Amatori Capoterra punti 4; Auto Sonia Rugby Avezzano punti 1. Serie B â Girone 2 â Semifinale â 29.05.11 â ore 15.30 Rugby Milano â Rugby Frascati, arb.Marrama (Padova) Andata: Orienta Frascati Rugby â Asr Milano 19 â 25 Classifica: Asr Milano punti 5; Orienta Frascati punti 1. Serie B â Girone 3 â Semifinale â 29.05.11 â ore 15.30 Romagna RFC â Rugby Casale, arb. Roscini (Milano) Andata: Rugby Casale â Romagna Rugby 17 â 25 Classifica: Romagna Rugby punti 4; Casale Rugby punti 0. Serie B â Girone 4 â Semifinale â 29.05.11 â ore 15.30 Rugby Paese â Unione Rugby Capitolina, arb. Dordolo (Udine) Andata: Unione Rugby Capitolina â Rugby Paese 03 â 11 Classifica: Paese Rugby punti 4; Unione Rugby Capitolina punti 0. Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
Redazione