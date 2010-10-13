Home Federazione Italiana Rugby GLI AZZURRI A MODENA NEI PANNI DI ALLENATORI

di Redazione 13/10/2010

Pomeriggio nell’inedita veste di allenatori per quattro degli Azzurri selezionati dal CT Nick Mallett per il raduno del prossimo 24 ottobre in preparazione ai Cariparma Test Match di novembre: questo pomeriggio le seconde linee Quintin Geldenhuys (13 caps) e Carlo Del Fava (45 caps), insieme alla giovane coppia mediana formata da Tito Tebaldi (13 caps) e Riccardo Bocchino (4 caps) hanno diretto l’allenamento dell’intero settore giovanile del Donelli Modena sul campo di Collegarola, coadiuvati dai tecnici del Club guidato da Almer Berselli. Consigli tecnici, ma soprattutto tante foto ed autografi tra l’entusiasmo dei giovani che non hanno fatto mancare affetto ed entusiasmo ai quattro atleti della Nazionale di Nick Mallett che proprio a Modena, il prossimo 27 novembre, chiuderanno il trittico di Cariparma Test Match affrontando allo Stadio “Alberto Braglia” le Isole Fiji. “Oggi abbiamo trovato tanto affetto da parte dei bambini – ha detto il seconda linea Carlo Del Fava, in forza agli Aironi e residente proprio nella provincia di Modena, a Formigine – e credo che questo sia di buon auspicio in vista della partita con le Fiji. Io ho due figli, e vedere tanti giovani e giovanissimi divertirsi sul campo da rugby insieme a noi è particolarmente emozionante, oltre che importante per la promozione del rugby e della partita con le Isole Fiji con cui concluderemo il nostro 2010 internazionale. Se questo è solo il primo passo, giocare qui a Modena sarà veramente speciale”. Nota per le redazioni In allegato foto di libero utilizzo (credit FIR) relative all’allenamento svolto oggi dagli Azzurri con le giovanili del Donelli Modena sul campo di Collegarola (MO).

