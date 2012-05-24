GLI AZZURRI ALLA PRESENTAZIONE DI &quot;CAMPIONI, FORSE, SI NASCE&quot;

GLI AZZURRI ALLA PRESENTAZIONE DI "CAMPIONI, FORSE, SI NASCE"
di Redazione
24/05/2012
GLI AZZURRI ALLA PRESENTAZIONE DI “CAMPIONI, FORSE, SI NASCE” IL LIBRO DI DONATO DALDOSS IN SUPPORTO DEL “PROGETTO BENIN” Soncino (CR) – La Nazionale Italiana Rugby, che prosegue sul campo del Comunale di Orzinuovi la preparazione in vista del tour estivo in Sud e Nord America, sarà ospite domani sera a Casalbuttano, in provincia di Cremona, per partecipare al lancio del libro “Campioni, forse, si nasce” scritto dal sindaco della cittadina del cremonese Donato Daldoss, Azzurro tra la fine degli Anni ‘70 ed i primi Anni ‘80. La presentazione si terrà alle ore 19.00 presso la Sala Voghera del Comune di Casalbuttano, a pochi chilometri dal ritiro azzurro. Tutti i fondi derivanti dalle vendite del libro verranno devoluti all’associazione BresciaBenin che si prefigge di contribuire allo sviluppo culturale del Paese africano.
