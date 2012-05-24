Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

GLI AZZURRI ALLA PRESENTAZIONE DI &quot;CAMPIONI, FORSE, SI NASCE&quot;

Redazione Avatar

di Redazione

24/05/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
GLI AZZURRI ALLA PRESENTAZIONE DI “CAMPIONI, FORSE, SI NASCE” IL LIBRO DI DONATO DALDOSS IN SUPPORTO DEL “PROGETTO BENIN” Soncino (CR) – La Nazionale Italiana Rugby, che prosegue sul campo del Comunale di Orzinuovi la preparazione in vista del tour estivo in Sud e Nord America, sarà ospite domani sera a Casalbuttano, in provincia di Cremona, per partecipare al lancio del libro “Campioni, forse, si nasce” scritto dal sindaco della cittadina del cremonese Donato Daldoss, Azzurro tra la fine degli Anni ‘70 ed i primi Anni ‘80. La presentazione si terrà alle ore 19.00 presso la Sala Voghera del Comune di Casalbuttano, a pochi chilometri dal ritiro azzurro. Tutti i fondi derivanti dalle vendite del libro verranno devoluti all’associazione BresciaBenin che si prefigge di contribuire allo sviluppo culturale del Paese africano.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

ITALIA EMERGENTI, SCELTI I VENTISEI AZZURRI PER LA NATIONS CUP 2012

Articolo Successivo

ORZINUOVI, GIOVEDI' E SABATO L'ITALRUGBY INCONTRA LA CITTA'

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019