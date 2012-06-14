Home Senza categoria GLI AZZURRI INCONTRANO LA COMUNITA' ITALIANA DI TORONTO

GLI AZZURRI INCONTRANO LA COMUNITA' ITALIANA DI TORONTO

di Redazione 14/06/2012

GLI AZZURRI INCONTRANO LA COMUNITA’ ITALIANA DI TORONTO Toronto (Canada) – Serata toccante ieri al Ristorante Toulà di Toronto per una rappresentanza dell’Italrugby che, guidata dal vice-presidente Zeno Zanandrea e dal Manager Luigi Troiani, ha incontrato gli esponenti della comunità italiana a Toronto. La capitale della provincia dell’Ontario, tra la fine della seconda Guerra Mondiale e gli Anni ’70 ha accolto nella propria area metropolitana circa settecentomila cittadini italiani e, oggi, la comunità italiana a Toronto consta di circa un milione di persone. Gli Azzurri Luca Morisi, Francesco Minto, Davide Giazzon e Roberto Quartaroli hanno brindato con gli esponenti della comunità italiana che domani sera saranno al BMO Field per far sentire agli Azzurri il sostegno del pubblico di casa anche a settemila chilometri dallo Stadio Olimpico mentre il vice-presidente Zanandrea ha consegnato, a conclusione dell’incontro le cravatte ufficiali della FIR ai presenti.

