Home Senza categoria GLI AZZURRI VERSO I MONDIALI...PASSANDO PER IL MOTOMONDIALE

GLI AZZURRI VERSO I MONDIALI...PASSANDO PER IL MOTOMONDIALE

di Redazione 02/07/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

[gallery] GLI AZZURRI VERSO LA RUGBY WORLD CUP…PASSANDO PER IL MOTOMONDIALE AL MUGELLO CITTADINI, GORI ED ANDREA PRATICHETTI CON VALENTINO ROSSI Barberino del Mugello (Firenze) – Sulla strada che porta alla Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011”, tre atleti della Nazionale Italiana Rugby hanno fatto tappa questo pomeriggio a Barberino del Mugello per assistere alle qualifiche della MotoGP ospiti del Team Italia e di Ducati. Da domani il pilone della Benetton Treviso Lorenzo Cittadini, il mediano di mischia Edoardo Gori ed il trequarti esordiente Andrea Pratichetti saranno impegnati a Villabassa insieme agli altri compagni nella lunga preparazione ai Mondiali neozelandesi di settembre ma, in attesa di iniziare il lavoro sul campo ed in palestra, i tre Azzurri si sono concessi un pomeriggio di relax assistendo da vicino alla sessione di qualifiche ed incontrando il pluricampione del mondo Valentino Rossi, alla prima stagione con la rossa di Bordo Panigale, che i tre atleti dell’Italrugby hanno invitato ad assistere al Cariparma Test Match che sabato 13 agosto vedrà l’Italia di Nick Mallett affrontare il Giappone al Manuzzi di Cesena nell’ultima uscita italiana prima dell’avventura iridata. “Era la prima volta ai box della MotoGP, è stata un pomeriggio emozionante – ha detto Lorenzo Cittadini – e non possiamo che ringraziare la Ducati per averci ospitato facendoci vivere così da vicino le grandi emozioni che il Motomondiale sa offrire. Facciamo il più grande in bocca al lupo a Rossi ed al suo compagno Hayden per la gara di domani: il pubblico qui è straordinario e noi sappiamo bene quanto sia fondamentale il contributo dei tifosi di casa per spingere verso grandi prestazioni”.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp