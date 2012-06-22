Home Senza categoria GLI AZZURRINI RETROCEDONO, BATTUTI DA FIJI

GLI AZZURRINI RETROCEDONO, BATTUTI DA FIJI

di Redazione 22/06/2012

MONDIALE U20, EPILOGO AMARO: GLI AZZURRINI RETROCEDONO, BATTUTI DA FIJI Cape Town (Sudafrica) – Finisce nel peggiore dei modi la stagione dell’Italia U20, che chiude all’ultimo posto il Mondiale di categoria, sconfitta a Cape Town per 17-19 dalle Fiji. Gli Azzurrini, dopo aver conquistato la salvezza e la permanenza nell’elite del rugby mondiale giovanile l’anno passato contro Tonga, non riescono a ripetersi quest’anno contro i figiani e retrocedono nel Junior World Rugby Trophy al termine di ottanta minuti sofferti e combattuti, dove Maistri e compagni non si risparmiano sul piano del combattimento e del sacrificio ma commettono troppi errori, perdono troppi palloni ed alla fine, pur chiudendo in attacco, non riescono nella rimonta. Decisivi il piede dalla distanza dell’estremo Baivau, autore di quattordici dei diciannove punti per gli isolani, e soprattutto il dominio territoriale della squadra del Sud Pacifico che nella prima mezzora del secondo tempo preme quasi ininterrottamente nei ventidue italiani: già in vantaggio per 10-16 alla fine della prima frazione di gioco, le Fiji cozzano contro una difesa italiana tutto cuore ma, intorno alla mezzora, conquistano un piazzato da posizione agevole che Baivau utilizza per portarsi sul 10-19, oltre break. La reazione degli Azzurrini è veemente, ma tardiva: la meta di capitan Maistri cinque minuti dopo riapre il match, l’Italia dopo il calcio di ripresa riconquista il possesso e chiude la gara a cinque metri dalla linea di meta dove però, sull’ultimo disperato assalto, un muro offensivo degli Azzurrini quando si è ormai nel recupero porta il gallese Hodges a fischiare la fine dell’incontro condannando l’Italia alla retrocessione in seconda divisione per il 2013. Cape Town, University of Western Cape – venerdì 22 giugno Junior World Championship – playout Italia v Fiji 17-19 (p.t. 10-16) Marcatori: p.t. 5’ cp. Vuibau (0-3); 8’ cp. Vuibau (0-6); 21’ cp. Apperley (3-6); 23’ m. Bisegni tr. Apperley (10-6); 35’ m. Galala tr. Vuibau (10-13); 38’ cp. Vuibau (10-16); s.t. 29’ cp. Baivau (10-19); 34’ m. Maistri tr. Apperley (17-19) Italia: Padovani; Morsellino, Bisegni (20’ st. Benvenuti G.), Bettin, Odiete; Apperley, Violi (22’ st. Calabrese); Marazzi, Conforti, Salvetti (33’ st. Riccioli); Zdrilich (1’ st. Mammana), Ferro; Ceccarelli (32’ pt.-15’ st. Bortoletti), Conti (32’ pt. Drissi-Panico, 14’ st. Scalvi), Maistri (cap) all. Green Fiji: Vuibau; Kerevi J., Galala (21’ st. Seruvalu), Kerevi S., Lea (31’ st. Ratukove); Mocelutu (21’ st. Gavidi), Cavuilati; Simolo, Baivatu (19’ st. Nawaqa), Ratumuri; Raikabula, Macu (33’ st. Kaitoga); Tivitivi (33’ st. Kell), Sassen (33’ st. Qadrodro), Hodgman (cap) all. Sorovaki arb. Hodges (Galles)

